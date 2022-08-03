‘Seyahatsever’ projesiyle 81 ildeki KYK yurtlarında ücretsiz kalma imkanı için yaş sınırı yükseldi

Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezme kolaylığı sunan 'Seyahatsever' projesi büyük ilgi görürken, uygulamadan artık daha çok kişi yararlanabilecek. Uygulama 18-25 yaş arası gençler için hayata geçirilmişti. Ücretsiz seyahat imkanından yararlanmak için belirlenen yaşta üst sınır, Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle 30'a yükseltildi. Artık 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında ücretsiz olarak kalabilecek. Uygulamadan 1 Eylül tarihine kadar yararlanılabilecek.



NASIL BAŞVURULACAK?

Seyahati seven ve KYK yurtlarında ücretsiz kalarak Türkiye'nin değişik yörelerini gezmek isteyen 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlar başvurularını gideceği şehrin yurt müdürlüğüne en az bir gün öncesinden rezervasyon yoluyla yapabilecek. Öğrenci şartının aranmadığı uygulamada bir kişi, aynı ilde en fazla 3 gece kalabilecek. Bu yaz ayrıca, gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz bir şekilde dolaşabilmesi için 'GNS Müzekart uygulaması da yapılıyor. 18-25 yaş arasındaki gençler, 300'den fazla müze ve ören yerini 1 Ekim'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor.