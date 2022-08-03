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    ‘Seyahatsever’ projesiyle 81 ildeki KYK yurtlarında ücretsiz kalma imkanı için yaş sınırı yükseldi

    Başkan Erdoğan’ın verdiği müjde hemen hayata geçti. ‘Seyahatsever’ projesiyle 81 ildeki KYK yurtlarında ücretsiz kalma imkanı için yaş üst sınırı 30’a çekildi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Bedava Tatil

    Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezme kolaylığı sunan 'Seyahatsever' projesi büyük ilgi görürken, uygulamadan artık daha çok kişi yararlanabilecek. Uygulama 18-25 yaş arası gençler için hayata geçirilmişti. Ücretsiz seyahat imkanından yararlanmak için belirlenen yaşta üst sınır, Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle 30'a yükseltildi. Artık 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında ücretsiz olarak kalabilecek. Uygulamadan 1 Eylül tarihine kadar yararlanılabilecek.

    NASIL BAŞVURULACAK?
    Seyahati seven ve KYK yurtlarında ücretsiz kalarak Türkiye'nin değişik yörelerini gezmek isteyen 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlar başvurularını gideceği şehrin yurt müdürlüğüne en az bir gün öncesinden rezervasyon yoluyla yapabilecek. Öğrenci şartının aranmadığı uygulamada bir kişi, aynı ilde en fazla 3 gece kalabilecek. Bu yaz ayrıca, gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz bir şekilde dolaşabilmesi için 'GNS Müzekart uygulaması da yapılıyor. 18-25 yaş arasındaki gençler, 300'den fazla müze ve ören yerini 1 Ekim'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor.



    LOKANTACILARDAN KOMİSYON TEPKİSİ
    Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, online yemek siparişi sistemlerini boykota hazırlandığını duyurdu. Genel Başkan Sayit Karabağlı tarafından yapılan açıklamada, "Komisyonlar revize edilmediği takdirde, 100 bin üye işyerimizde sistemleri kapatacağımızı kamuoyu bilgisine sunarız" denildi.



    HAYRAN BIRAKTI
    2023'ün ilk çeyreğinde elektrikli C SUV'unu banttan indirmeye hazırlanan Togg, 'Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirdiği aracını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde sergilenen konsept otomobil büyük ilgi görüyor. Ziyaretçilerden Mikail Akboğa, zamanın ötesinde bir tasarımı olduğunu, özellikle yurt dışı piyasalarda çok rekabetçi olacağını söyledi. Otomobili merakla ve gururla incelediğini anlatan Sevan Kutlu ise "Yabancı araçlardan eksiği yok, fazlası var" diye konuştu. Çağlar Bozkurt da "Yerli ve milli otomobilimizi kullanacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı. Mustafa KAYA



        AYDA 8 BİN TL AİDAT
        İstanbul'da bazı site sakinlerinin ödediği aidatlar kira fiyatlarına ulaştı. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, yönetim planının dikkatli okunması uyarısında bulunurken, Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı şu bilgiyi verdi: "İstanbul'da 1+1 dairelerde 900 liralık aidatlar konuşuluyor. Çekmeköy'de 8 bin liraya kadar aidatlar ödendiğini biliyoruz. Beşiktaş'ta 2-3 bin lira arasında aidat toplanmakta. Sultangazi'de, Ümraniye'de ise bin 500 liraya inmekte. Mecidiyeköy'de yaklaşık 2 bin lira aidat toplandığını biliyoruz. Kadıköy'de ise 3 bin liraya kadar yükseliyor."



        İHRACAT SEFERBERLİĞİ
        Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi, bugün Konya'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirilecek. Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasından sonra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da konuşma yapacağı Zirve'de, ihracat tüm yönleriyle masaya yatırılacak.



        ATIKLAR ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR
        Biotrend Enerji İnegöl Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Doğan ile Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Osman Nuri Vardı'nın katıldığı törenle hizmete açıldı. Vardı, açılışta, "Bu tesisimizde günlük işlenen atıklardan yılda 20 bin ton üzerinde ambalaj atığı ve 80 bin ton üzerinde ATY ekonomiye geri kazandırılırken, yılda üretilen 75 bin MWH enerji ile 75 bin hanenin elektrik enerji ihtiyacı karşılanmakta. 340 bin ton CO2 salınımına engel olunmakta" dedi.



            SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İYİ HABER
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçıların özlük hakları ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Koca, Kabine toplantısının ardından sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." Fatma GÖKSU

            BİBER YAKTI
            İstanbul'da Temmuz'da önceki aya göre en çok biberin fiyatı artarken, en yüksek düşüş karpuzda görüldü. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre biberin fiyatında yüzde 58.34 artış yaşandı. Fiyat artışında biberi yüzde 44.36 ile ilaç, yüzde 35.58 ile laboratuvar tahlil ücreti, yüzde 30.51 ile doktor muayene ücreti takip etti.

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            Haberler Ekonomi ‘Seyahatsever’ projesiyle 81 ildeki KYK yurtlarında ücretsiz kalma imkanı için yaş sınırı yükseldi
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