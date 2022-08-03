‘Seyahatsever’ projesiyle 81 ildeki KYK yurtlarında ücretsiz kalma imkanı için yaş sınırı yükseldi

Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezme kolaylığı sunan 'Seyahatsever' projesi büyük ilgi görürken, uygulamadan artık daha çok kişi yararlanabilecek. Uygulama 18-25 yaş arası gençler için hayata geçirilmişti. Ücretsiz seyahat imkanından yararlanmak için belirlenen yaşta üst sınır, Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle 30'a yükseltildi. Artık 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında ücretsiz olarak kalabilecek. Uygulamadan 1 Eylül tarihine kadar yararlanılabilecek.
NASIL BAŞVURULACAK?
Seyahati seven ve KYK yurtlarında ücretsiz kalarak Türkiye'nin değişik yörelerini gezmek isteyen 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlar başvurularını gideceği şehrin yurt müdürlüğüne en az bir gün öncesinden rezervasyon yoluyla yapabilecek. Öğrenci şartının aranmadığı uygulamada bir kişi, aynı ilde en fazla 3 gece kalabilecek. Bu yaz ayrıca, gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz bir şekilde dolaşabilmesi için 'GNS Müzekart uygulaması da yapılıyor. 18-25 yaş arasındaki gençler, 300'den fazla müze ve ören yerini 1 Ekim'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor.
LOKANTACILARDAN KOMİSYON TEPKİSİ
Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, online yemek siparişi sistemlerini boykota hazırlandığını duyurdu. Genel Başkan Sayit Karabağlı tarafından yapılan açıklamada, "Komisyonlar revize edilmediği takdirde, 100 bin üye işyerimizde sistemleri kapatacağımızı kamuoyu bilgisine sunarız" denildi.
HAYRAN BIRAKTI
2023'ün ilk çeyreğinde elektrikli C SUV'unu banttan indirmeye hazırlanan Togg, 'Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirdiği aracını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde sergilenen konsept otomobil büyük ilgi görüyor. Ziyaretçilerden Mikail Akboğa, zamanın ötesinde bir tasarımı olduğunu, özellikle yurt dışı piyasalarda çok rekabetçi olacağını söyledi. Otomobili merakla ve gururla incelediğini anlatan Sevan Kutlu ise "Yabancı araçlardan eksiği yok, fazlası var" diye konuştu. Çağlar Bozkurt da "Yerli ve milli otomobilimizi kullanacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı. Mustafa KAYA