İAR ile Merkez Bankası Fiziki Altın Tasarruf Sistemi hayata geçiriliyor

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile iş birliğine giderek vatandaşa yıllık altın bazında en az yüzde 3 ek getiri sunan Fiziki Altın Tasarruf Sistemi'ni (FATSİS) hayata geçiriyor. İAR'dan yapılan açıklamaya göre, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) kapsamında altınını gram altın olarak bankaya yatıranlar, dilerlerse FATSİS uygulamasına geçerek TCMB güvencesi ile yıllık altın bazında en az yüzde 3 ek getiri fırsatı elde edecek. KADSİS ile vatandaşlar, Altın Değerleme Noktaları'na giderek bankaların kapalı olduğu saat ve günlerde de altınlarını hesaplarına gram altın olarak yatırabiliyor. TCMB ile yapılan iş birliği doğrultusunda, altınların bankadaki hesaplara gram altın olarak geçmesini takiben FATSİS uygulamasına geçilebiliyor. Bu kapsamda vatandaşlar, hesaplarındaki altınları FATSİS hesaplarında kur korumalı olarak değerlendirebiliyor ve yıllık olarak altın bazında en az yüzde 3 getiri avantajından faydalanabiliyor.







FİZİKİ TESLİM YAKINDA

Altın yatırımcısının, dilediğinde ihtiyacı kadar altını banka hesaplarından fiziki çekebilme talebine cevap verecek olan altyapı çalışmalarının tamamlanmasına da kısa bir süre kaldı. Bu kapsamda, 'www.kadsis.com' üzerinden vatandaşların banka hesaplarında bulunan altınlarından dilediği kadarının adreslerine kargo ile teslim edileceği fiziki altın teslim hizmeti devreye girecek. Ayrıca, Altın Değerleme Noktaları'ndan gram altın olarak fiziki altın teslimini sağlayacak altyapı çalışmaları da kısa zamanda tamamlanarak uygulamaya geçirilecek.

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