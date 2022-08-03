Barem Ambalaj halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Barem Ambalaj borsada ne zaman işlem görecek?

Tüm illerden vatandaşlar özellikle halka arz firmalarını takip eden yarışmacılar ekonomi gündeminde Barem halka arz sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan ve başvurusu onaylanan BAREM borsada hangi tarihte işlem görecek? İşte merak edilenler!