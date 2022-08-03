Barem Ambalaj halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Barem Ambalaj borsada ne zaman işlem görecek?

Tüm illerden vatandaşlar özellikle halka arz firmalarını takip eden yarışmacılar ekonomi gündeminde Barem halka arz sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan ve başvurusu onaylanan BAREM borsada hangi tarihte işlem görecek? İşte merak edilenler!
BAREM AMBALAJ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Barem Ambalaj 3-4 Ağustos 2022 tarihinde halka arz işlemlerini gerçekleştirecek. Resmi olarak halka arz sonuçlarının 5 Ağustos'ta açıklanması öngörülürken, şirket paylarının kesin olmamakla birlikte 8 Ağustos'ta işlem görmesi bekleniyor.
BAREM AMBALAJ HALKA ARZ HİSSE FİYATI, KODU NE?
Barem Ambalaj halka arz hisse fiyatı 1 TL nominal değerli payın fiyatı 36,00 TL olarak belirlendi. Barem Ambalaj halka arz kodu BARMA.HE.