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    • Ekonomi
    • 03.08.2022 15:48
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    • 03.08.2022 15:48
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    Barem Ambalaj halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Barem Ambalaj borsada ne zaman işlem görecek?

    Barem halka arz sonuçları açıklandı mı? Barem ambalaj borsada hangi tarihte işlem görecek? Barem borsa kodu ve hisse fiyatı nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan şirketlerden biri olan BAREM şirketi ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Barem Ambalaj Halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Tüm illerden vatandaşlar özellikle halka arz firmalarını takip eden yarışmacılar ekonomi gündeminde Barem halka arz sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan ve başvurusu onaylanan BAREM borsada hangi tarihte işlem görecek? İşte merak edilenler!

    BAREM AMBALAJ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Barem Ambalaj 3-4 Ağustos 2022 tarihinde halka arz işlemlerini gerçekleştirecek. Resmi olarak halka arz sonuçlarının 5 Ağustos'ta açıklanması öngörülürken, şirket paylarının kesin olmamakla birlikte 8 Ağustos'ta işlem görmesi bekleniyor.

    BAREM AMBALAJ HALKA ARZ HİSSE FİYATI, KODU NE?

    Barem Ambalaj halka arz hisse fiyatı 1 TL nominal değerli payın fiyatı 36,00 TL olarak belirlendi. Barem Ambalaj halka arz kodu BARMA.HE.

        BAREM AMBALAJ HALKA ARZ EŞİT Mİ?

        Barem Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. 10.500.000 adet payını, İnfo Yatırım Menkul Değerler liderliğinde, 36,00 liradan eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek.

        Sabit fiyatla Borsa'da Satış yöntemiyle gerçekleştirilecek arzda, İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda 7,5 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı çerçevesinde, 3,5 milyon TL nominal değerdeki paylar ortak satışı çerçevesinde olmak üzere toplam 10,5 milyon adet pay satışa sunulacak.

        Şirket'in sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 7 milyon 500 bin TL nominal değerli payların satışından elde edeceği nette 255 milyon 750 TL tutarındaki fonun yüzde 45'i finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, yüzde 55'i işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanıyor.
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        Haberler Ekonomi Barem Ambalaj halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Barem Ambalaj borsada ne zaman işlem görecek?
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