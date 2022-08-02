Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan büyüme açıklaması





Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Ülkemiz, salgın döneminde diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı ve güçlü bir reel ekonomik performans sergilemiştir. Birçok ülkede iktisadi faaliyet gerilemiş ve pek çok ekonomide büyüme sıfıra yakın bir seyir izlemiştir.