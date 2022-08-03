Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.08.2022 18:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2022 18:31
    ABONE OL

    Son dakika: Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru! BIST 100 endeksi %1,39 yükselişle 2,684 puandan tamamladı

    Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı. BIST 100 endeksi %1,39 yükselişle 2,684 puandan tamamladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve piyasalarda son durum...

    Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kazancıyla 2.684,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



    Bankacılık endeksi yüzde 2,64 ve holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,33 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile madencilik oldu.

    Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 2.684,46 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırsa da pay piyasalarının pozitif görünümünü koruduğunu bildirdi.

    Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.



        Yarın İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dış ticaret dengesinin öne çıkacağını aktardı.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.700 seviyesinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

        PİYASALARDA SON DURUM
        İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

        SALI ÇARŞAMBA
        İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
        ABD Doları 17,9440 17,9450 17,9700 17,9710
        Avro 18,3000 18,3010 18,1940 18,1950
        Sterlin 21,8570 21,9670 21,7010 21,8090
        İsviçre Frangı 18,7490 18,8420 18,5830 18,6760
        ANKARA
        ABD Doları 17,9140 17,9940 17,9400 18,0200
        Avro 18,2600 18,3400 18,1540 18,2340
        Sterlin 21,7970 22,0070 21,6410 21,8510

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        SİHA’lar Ermeni mevzileri yerle bir etti
        Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru! BIST 100 endeksi %1,39 yükselişle 2,684 puandan tamamladı
            SON DAKİKA