Çanakkale'de 100 milyar dolarlık altın rezervi! Türkiye'deki üretimin yüzde 8'i buradan çıkıyor

"ÖNÜNÜN AÇILMASI GEREKİYOR"

Madenler konusunda zaman zaman farklı tartışmalar olduğuna işaret eden Varank, şu değerlendirmede bulundu: "Bunların çoğunluğunun siyasi saiklerle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor. Bunların gün yüzüne çıkarılması durumunda Çanakkale ekonomisinin geleceği durumu tahayyül etmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım. Dünya standartları ve almanız gereken tedbirler çok açık. Madencilik yaptıktan sonra sahaların rehabilitasyonuyla ilgili kurallar çok açık. Kurallara uyulduğu müddetçe madenciliği asla kötü bir uygulama olarak görmememiz, kamuoyunu yanıltmamamız lazım. ABD, Kanada ve Avrupa'da bu işler yapılıyorsa bizde de bunların önünün açılması gerekiyor."

Varank, altın madenciliğinde makine ekipmanları konusunun da önemli olduğunu, şirketin kullandığı ekipmanların çoğunun yerli olduğunu belirtti.

Bu alandaki sanayinin de geliştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti: "Ben arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, böyle bir katma değeri ülkemize kazandırdıkları için. Bu madenleri biz buradan çıkarmamış olsaydık Türkiye'de satılan altını ithal etmek mecburiyetinde kalacaktık. Biz ülkemizdeki 42 tonluk üretimi artırmak istiyoruz. Firmalarımızın önünü açacak işlere de önayak olmaya devam edeceğiz."