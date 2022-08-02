iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Özellikleri...

iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Yepyeni özellikleriyle satış rekorları kırması beklenen Apple'ın yeni modeli iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Apple'ın küresel çip krizinin yol açtığı çip üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle iPhone 13 serisinde artış yaşanacağı tahmin ediliyor.
İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Her yıl belirli tarihlerde İPhone'un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacak. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de Eylül ya da Ekim ayında tanıtım organizasyonunun gerçekleşmesi bekleniyor.
iPhone 14'den ilk fotoğraflar sızdı. Sızdırılan karede yer alan modeller şu şekilde: 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max. (Weibo)