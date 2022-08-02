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    • Ekonomi
    • 02.08.2022 16:47
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    • 02.08.2022 16:47
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    iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Özellikleri...

    iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 Türkiye fiyatı merak edilen konulardan birisi oldu. Teknoloji meraklıları iPhone 14 modelinin ne zaman çıkacağını ve ülkemizde fiyatının ne kadar olacağını merak ediyor. Ses getirmesi beklenen iPhone 14 serisinin üzerinde çalışmalar devam ederken, satış tarihleriyle ilgili yeni bilgiler sızdı. Peki; iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

    iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Yepyeni özellikleriyle satış rekorları kırması beklenen Apple'ın yeni modeli iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Apple'ın küresel çip krizinin yol açtığı çip üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle iPhone 13 serisinde artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

    İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Her yıl belirli tarihlerde İPhone'un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacak. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de Eylül ya da Ekim ayında tanıtım organizasyonunun gerçekleşmesi bekleniyor.

    iPhone 14'den ilk fotoğraflar sızdı. Sızdırılan karede yer alan modeller şu şekilde: 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max. (Weibo)



        İPHONE 14 FİYATLARI

        iPhone 14 modellerinin fiyatlarıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Gelen sızıntıya göre; yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine kıyasla 100 dolar artacak.

        iPhone 14 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

        iPhone 14 - 799 dolar
        iPhone 14 Max - 899 dolar
        iPhone 14 Pro - 1099 dolar
        iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar
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        Haberler Ekonomi iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Özellikleri...
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