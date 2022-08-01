Yeni müjde geliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın bir araya gelerek yürüttüğü çalışmanın son durumu ele alınacak. Yeni düzenleme kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen dar gelirlileri yakından ilgilendiriyor. Takibe düşen kart borcu için konuşulan 3 formül ise şöyle: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Çalışmanın detaylarının, Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Konut sorununa yönelik projeler de masadaki bir diğer gündem başlığı. 81 ilde 150 bin sosyal konut inşasına yönelik çalışma ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması' da toplantıda ele alınacak.
FATMA GÖKSU
FATMA GÖKSU