Emekli ve memurun maaş artışı herkesin bildiği gibi 4 Temmuz'da netleşmişti. Buna bağlamda; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 seviyesinde zam yapılmıştı. Bu hesap yapılırken toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda meydana gelen enflasyon farkı baz alınmıştı. Yani enflasyon, ilk 6 ayda ek zamla yüzde 7.5 olarak tespit edilen toplu sözleşme zammının 34.85 puan üstünde gerçekleşmişti.