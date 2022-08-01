Vakıf üniversitelerinden yurt ücretlerine fahiş zam! 250 bin TL'ye yükseldi! Öğrenci ve veliler sınırlama istedi





% 25 SINIRI OLMALI

Endüstri Mühendisi adayı Berat S.: İstanbul'da bir vakıf üniversitesini tercih edeceğim. Kampüsünün içinde kendi yurdu var. Fiyatlar o kadar yüksek ki... Ailem ilk senem olduğu için yurtta kalmamı istiyordu fakat fiyatların aşırılığından dolayı ev de baktık. Hükümet fahiş kira artışı ile mücadele edebilmek için yüzde 25 artış limiti getirmişti. Biz öğrencilerin de yurt fiyatları ile mücadele edebilmesi için özel yurtlara da böyle bir sınırlama getirilmesini istiyoruz. Hukuk öğrencisi Hatice A.: İki arkadaşım ile birlikte evde kalıyorduk. Onlar mezun olduğu için evden ayrılıp memleketlerine döndüler. Ben de tek başıma evin kirasını karşılamayacağım için okulumun anlaşmalı olduğu yurtlardan birinde kalmaya karar verdim. Fiyatları görünce dudağım uçukladı, hemen hemen otellerle aynı fiyatlar. 6 kişilik odalarda, 20 kişinin aynı tuvalet ve banyoyu kullandığı, kahvaltısı hizmeti bulunmayan özel yurt odaları aylık 10 bin TL'den başlıyor. Okulumun yurdu daha pahalı. Öğrencilerin yurtlarına özel kararlar alınmalı.