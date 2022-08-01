BAREM halka arz eşit mi, oransal mı? BAREM Ambalaj halka arz, talep toplama işlemleri ne zaman? İşlemler hangi bankadan yapılacak?

Barem Ambalaj halka arz tarihi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu gelişmeler sonrası halka arz tarihi, bankası, ne zaman işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, BAREM Ambalaj halka arz, talep toplama işlemleri ne zaman? BAREM halka arz eşit mi, oransal mı? İşlemler hangi bankadan yapılacak? İşte merak edilenler!
BAREM AMBALAJ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Barem Ambalaj halka arz tarihi ve tüm detaylar belli oldu. Şirket, BARMA koduyla 3-4 Ağustos 2022 tarihlerinde talep toplayacak.
BAREM AMBALAJ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?
Barem Ambalaj halka arz hisse fiyatı 1 TL nominal değerli payın fiyatı 36,00 TL olarak belirlendi.