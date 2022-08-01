Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.08.2022 15:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2022 15:58
    ABONE OL

    BAREM halka arz eşit mi, oransal mı? BAREM Ambalaj halka arz, talep toplama işlemleri ne zaman? İşlemler hangi bankadan yapılacak?

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Barem Ambalaj'ın halka arz edeceğini duyurdu. SPK tarafından onay verilen halka arz başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki BAREM Ambalaj halka arz, talep toplama işlemleri ne zaman? BAREM halka arz eşit mi, oransal mı? İşlemler hangi bankadan yapılacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    BAREM Ambalaj halka arz, talep toplama işlemleri ne zaman?

    Barem Ambalaj halka arz tarihi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu gelişmeler sonrası halka arz tarihi, bankası, ne zaman işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, BAREM Ambalaj halka arz, talep toplama işlemleri ne zaman? BAREM halka arz eşit mi, oransal mı? İşlemler hangi bankadan yapılacak? İşte merak edilenler!

    BAREM AMBALAJ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Barem Ambalaj halka arz tarihi ve tüm detaylar belli oldu. Şirket, BARMA koduyla 3-4 Ağustos 2022 tarihlerinde talep toplayacak.

    BAREM AMBALAJ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

    Barem Ambalaj halka arz hisse fiyatı 1 TL nominal değerli payın fiyatı 36,00 TL olarak belirlendi.

        BAREM AMBALAJ HALKA ARZ EŞİT Mİ? HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

        Barem Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. 10.500.000 adet payını, İnfo Yatırım Menkul Değerler liderliğinde, 36,00 liradan eşit dağıtım yöntemiyle halka arz ediyor.

        BAREM HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Resmi olarak halka arz sonuçlarının 5 Ağustos'ta açıklanması öngörülürken, şirket paylarının kesin olmamakla birlikte 8 Ağustos'ta işlem görmesi bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’nin ikiyüzlülüğü CHP medyasının korkusu
        Haberler Ekonomi BAREM halka arz eşit mi, oransal mı? BAREM Ambalaj halka arz, talep toplama işlemleri ne zaman? İşlemler hangi bankadan yapılacak?
            SON DAKİKA