Trendyol ve THY iş birliği yaptı

TRENDYOL, Türk Hava Yolları ile yeni bir iş birliğine imza attı. Trendyol açıklamasına göre, iş birliği kapsamında THY yolcu programı Miles&Smiles'a üye olan kullanıcılar, uçuş ve kredi kartı harcamalarından kazandıkları 'mil'lerini Trendyol Hediye Çeki'ne dönüştürerek kullanabilecek. Trendyol Grubu CMO'su Erdem İnan, "Bu iş birliği sayesinde Miles&Smiles yolcu programına kayıtlı Trendyol kullanıcıları, kazandıkları 'mil'leri ile platformumuzdan alışveriş yapabilecek" diye konuştu.



3.3 MILYAR TL'LIK SATIŞ GELİRİ ELDE ETTİ

AKÇANSA 2022'nin ilk yarıyıl dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin söz konusu dönemde satış gelirleri 3.284 milyon liraya ulaşırken, FAVÖK de 538 milyon lira olarak gerçekleşti. Akçansa Genel Müdürü Zeki Kanadıkırık "2030 sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında daha sürdürülebilir yarınlar için çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz düşük karbonlu ürünler ile çevresel ayak izimizi azaltmayı amaçlıyor, alternatif yakıt ve hammaddelere yönelerek kaynakların verimli kullanılmasına odaklanıyoruz" dedi.