Hepsi tek sistemde toplanıyor! Teşvik ve desteklerde yeni dönem! Bakan Nebati yeni uygulamayı duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de şu anda 9 bakanlık tarafından verilen 441 teşvik ve destek programının yürürlükte bulunduğunu belirterek, "Bakanlığımızın geliştirdiği yazılım ile teşvik ve destek bilgilerini gerçek ve tüzel kişiler bazında detaylandırarak anlık olarak merkezi bir sistemde topluyoruz. Şu ana kadar 6 bakanlık ile entegre olduk ve 23 kurum 239 alt program için 480 milyon teşvik kaydını Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi'ne (TDBS) aldık." dedi.
Nebati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkça geliştirilen TDBS ile ilgili bilgi verdi.
Tüm teşvik ve destek bilgilerini tek sistemde toplama çalışmaları yürüttüklerine dikkati çeken Nebati, "Türkiye'de şu anda yürürlükte 9 bakanlık tarafından verilen 441 teşvik ve destek programı bulunmaktadır. Geliştirdiğimiz yazılım ile teşvik ve destek bilgilerini gerçek ve tüzel kişiler bazında detaylandırarak anlık olarak merkezi bir sistemde topluyoruz." diye konuştu.
Son yıllarda verinin toplanması, merkezileştirilmesi, analiz edilmesi ve anlamlı hale getirilerek bunun hayatın her alanında kullanılmasının giderek önemli hale gelmeye başladığını belirten Nebati, şunları kaydetti:
"Özellikle kamu yönetimi açısından bu verilerin politika belirleyicilerin ihtiyaç duyacağı nitelikli verilere dönüşmesini sağlayan altyapıları oluşturuyoruz. Şu ana kadar 6 bakanlık ile entegre olduk ve bunlara bağlı 23 kurum 239 alt program için 480 milyon teşvik kaydını Teşvik Destek Bilgi Sistemi'ne aldık. TDBS'de 9 bakanlığa bağlı 41 kurum ile veri aktarım çalışmalarına devam ediyoruz."