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    • Ekonomi
    • 01.08.2022 15:23
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    • 01.08.2022 15:23
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    Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Ekonomistlerden flaş tahmin

    Son dakika haberi | Emekli ve memur maaş zamlarıyla birlikte kira artış oranlarının belirlenmesinde de önemli faktör olan enflasyon oranıyla ilgili beklenti anketi sonuçlandı. Ekonomistler, Temmuz 2022 döneminde enflasyonun yüzde 3,40 oranında artacağını tahmin etti.

    Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar olacak?

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,40 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,40 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,5'ten yüzde 70,46'ya yükseldi.
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