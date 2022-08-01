Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Ekonomistlerden flaş tahmin

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,40 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.