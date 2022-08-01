e-Devlet Aile destek paketi başvuru linki! Ağustos ayı aile destek programı başvurusu bitti mi? Aile destek başvuru sonucu! 2. ödemeler...

Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplara geçeceğini müjdelemişti. Yanık, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi. Peki, Ağustos ayı aile destek programı başvurusu bitti mi? Aile destek başvuru sonucu açıklandı mı? 2. ödemeler ne zaman? İşte merak edilenler!
ÖDEMELER BİTTİ Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 milyar liralık Türkiye Aile Destek Programının ilk ödemeleri yapıldı. Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor diyerek destek ödemelerinin başladığını aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye aile destek ödemeleri başladı, ödemeler hesapta" paylaşımında bulundu.
4 MİLYON HANE YARARLANACAK
Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanacak. Destek programının kapsamı genişletilmiş destekten emekli ve çalışanların da faydalanması sağlanmıştı.