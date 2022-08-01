e-Devlet Aile destek paketi başvuru linki! Ağustos ayı aile destek programı başvurusu bitti mi? Aile destek başvuru sonucu! 2. ödemeler...

AYLIK 450-600 LİRALIK DESTEK



Hanelerin gelir durumuna göre aylık 450,550 ve 600 lira arasında destek verilecek. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Destekler 12 ay boyunca düzenli olarak sağlanacak.

Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"Bilindiği üzere yeni bir destek paketiydi. Bu 15 milyar liralık bir destek paketi. İlk başta sosyal yardımlardan faydalanamayanlar için başlamıştır ama belli bir gelirin altındaki emekliler ve asgari ücretliler gibi vatandaşlarında yararlanmasına açıldı.

e-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor. Orada bir takım sorular var. Kira, fatura ve eşinizin gelirini aynı zamanda çocukların giderleri soruluyor. Orada her türlü gider soruluyor. Buna göre bir gelir testi yapılıyor ve destek ortaya çıkıyor.