Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.08.2022 12:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2022 12:48
    ABONE OL

    e-Devlet Aile destek paketi başvuru linki! Ağustos ayı aile destek programı başvurusu bitti mi? Aile destek başvuru sonucu! 2. ödemeler...

    Aile destek paketi başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 milyar liralık Türkiye Aile Destek Programının ilk ödemeleri yapıldı. Başvuruda bulunmak isteyenler veya başvuru sonucunu bekleyenler aile destek paketi son durum hakkında detaylı araştırmalara başladı. Peki, Ağustos ayı aile destek programı başvurusu bitti mi? Aile destek başvuru sonucu açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    e-Devlet Aile destek paketi başvuru linki!

    Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplara geçeceğini müjdelemişti. Yanık, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi. Peki, Ağustos ayı aile destek programı başvurusu bitti mi? Aile destek başvuru sonucu açıklandı mı? 2. ödemeler ne zaman? İşte merak edilenler!

    ÖDEMELER BİTTİ Mİ?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 milyar liralık Türkiye Aile Destek Programının ilk ödemeleri yapıldı. Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor diyerek destek ödemelerinin başladığını aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye aile destek ödemeleri başladı, ödemeler hesapta" paylaşımında bulundu.

    4 MİLYON HANE YARARLANACAK

    Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanacak. Destek programının kapsamı genişletilmiş destekten emekli ve çalışanların da faydalanması sağlanmıştı.

        15 MİLYON LİRALIK PAKET

        Bu kapsamda 15 milyar liralık destek paketi sadece sosyal yardım kullanıcılarına verilmeyecek.

        KİMLER FAYDALANABİLECEK?

        Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları ile esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanları, SSK emeklileri, BAĞKUR emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri ve SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri de 'Türkiye Aile Destek Programı'ndan faydalanabilecek. 15 milyarlık Türkiye aile destek projesi kapsamında hak sahiplerine ilk ödemeler dün yatırıldı.

        AYLIK 450-600 LİRALIK DESTEK

        Hanelerin gelir durumuna göre aylık 450,550 ve 600 lira arasında destek verilecek. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Destekler 12 ay boyunca düzenli olarak sağlanacak.

        Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

        Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

        "Bilindiği üzere yeni bir destek paketiydi. Bu 15 milyar liralık bir destek paketi. İlk başta sosyal yardımlardan faydalanamayanlar için başlamıştır ama belli bir gelirin altındaki emekliler ve asgari ücretliler gibi vatandaşlarında yararlanmasına açıldı.

        e-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor. Orada bir takım sorular var. Kira, fatura ve eşinizin gelirini aynı zamanda çocukların giderleri soruluyor. Orada her türlü gider soruluyor. Buna göre bir gelir testi yapılıyor ve destek ortaya çıkıyor.

        Başvuru yapanlar için bugün paralar hesaplara yatacak. 1 yıl boyunca destek sürecek. Daha sonra uzatılma durumu meydana gelebilir. Eğer e-Devlet'i olmayan vatandaşlar kaymakamlıklara giderek görüşme yapabilirler.

        Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında sonra önemli bir sosyal destek paketi açıklayabilir. 2 önemli proje var. Birisi sosyal konutlarla ilgili diğeri dar gelirli vatandaşların hem hukuki hem maddi destekleriyle ilgili. Çok önemli bir müjde geliyor. Özellikle icralık olmuş hacizlik olmuş borçlarla ilgili olacak.

        KİMLER YARARLANABİLECEK?

        Açıklamara göre Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmekte. İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşların yararlanabildiği destekten daha önce hiçbir sosyal yardım almamış olan vatandaşlar yararlanabilecek.

        AİLE DESTEK PROGRAMI E-DEVLET BAŞVURU LİNKİ!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        MİT’ten PKK/YPG’ye bir darbe daha!
        Haberler Ekonomi e-Devlet Aile destek paketi başvuru linki! Ağustos ayı aile destek programı başvurusu bitti mi? Aile destek başvuru sonucu! 2. ödemeler...
            SON DAKİKA