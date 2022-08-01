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    Havada rekor! 1 günde 1069 uçak

    Antalya Havalimanı, Cumartesi günü, çoğunluğu yurt dışından 1069 uçağa hizmet verdi

    Havada rekor! 1 günde 1069 uçak
    Antalya Havalimanı'nda önceki gün 1069 uçak trafiğine hizmet verilerek Covid-19 salgını sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya Havalimanı'nda 30 Temmuz Cumartesi günü iç hatta 113, dış hatta 956 olmak üzere toplamda 1069 uçak trafiğine hizmet verilerek pandemi sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı" ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, aynı gün yolcu trafiğinin ise iç hatta 18 bin 569, dış hatta 175 bin 619 olmak üzere toplam 194 bin 188 olarak gerçekleştiği kaydedildi.
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