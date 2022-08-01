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    • Ekonomi
    • 01.08.2022 15:58
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    • 01.08.2022 15:59
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    2022 TEFE TÜFE TÜİK son dakika Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Temmuz enflasyon beklenti anketi sonuçları!

    Temmuz ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Ağustos ayının ilk gününde vatandaşlar Temmuz ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

    Temmuz ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar Ağustos ayının gelmesiyle birlikte artış gösterdi. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri heyecanla bekliyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2022 enflasyon beklentisi ne kadar? İşte detaylar...

    TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos saat 10:00'da açıklanacak.

    HAZİRAN AYINDA NE OLMUŞTU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

        TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,40 artmasını bekliyor.

        AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,40 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,5'ten yüzde 70,46'ya yükseldi.
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