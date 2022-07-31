Sosyal konuta asgari ücret ayarı! Ağustosta açıklanacak sosyal konut projesinde şartlar netleşiyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Projeyle ilgili tüm detayları ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ağustos ayının ortasında açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projede konutların asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda olacağını vurguladı. Yeni projede dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Bakan Murat Kurum, "Ağustos ortasında Cumhurbaşkanımızın bu projeyi büyük müjdeler ile duyurduğunu göreceksiniz. Vatandaşlarımız 20 yıla varan vadelerle sosyal konuttan istifade edecekler. Bu kapsamda alt gelirliler için altyapılı arsalarımızı da sunacağız. Daha önce evi olmayan, dar gelirli tüm vatandaşlarımız konut, arsa ve ticari ünitelerimizden istifade edecekler" diye konuştu. Bakan Kurum, projede asgari ücretli ailelerin erişeceği şartlar ve ödeme imkanlarının baz alınacağını ifade etti. Bakan Murat Kurum, valiliklere bir yazı gönderdiklerine dikkat çekerken, "Bu yazı ile valiliklere illerindeki konut açığı ve talebini sorduk. İllerdeki talebe göre projedeki sayı ve oranlar son şekline getirilecek" dedi. İstanbul'un arazi anlamında sıkıntılı bir alan olduğunu kaydeden Kurum, olabilecek tüm alanlar üzerinde çalışıldığını dile getirdi. (Seda TABAK)

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