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    Gençler, ‘Seyahatsever’ projesi ile 81 ilde ücretsiz geziyor

    Gençler, ‘Seyahatsever’ projesi ile 81 ildeki KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek, müze ve ören yerlerini de ücretsiz gezecek. İşte sizler için derlediğimiz 31 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    ‘Seyahatsever’ gençlere fırsat

    Gençler Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını 'Seyahatsever' projesi sayesinde kolayca gezme fırsatı buluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 18-25 yaş arası gençler için hayata geçirilen uygulamayla ilgili, "Daha ilk haftada 20 bine yakın gencimizi ağırladık" dedi. 1 Eylül'e kadar ücretsiz olarak devam edecek uygulamadan 18-25 yaş arası tüm gençlerin istifade etmesini arzuladıklarını belirten Kasapoğlu, "İstiyoruz ki gençlerimiz Anadolu'muzun zenginliklerine yabancı kalmasın, güzel ülkemizi gezsin, yeni yerler keşfetsin, insanlar tanısın ve unutulmaz deneyimler yaşasın" diye konuştu. Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz dolaşabilmesi için 'GNS Müzekart'ı da uygulamaya koyduklarına işaret eden Kasapoğlu, "Gençler rotasını belirleyip yola çıkacak, 81 ildeki GSB yurtlarında misafir olarak konaklayabilecek ve 300'den fazla müze ve ören yerini de ücretsiz olarak ziyaret edebilecek" dedi.



    BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
    Seyahatı seven ve KYK yurtlarında ücretsiz kalarak Türkiye'nin değişik yörelerini gezmek isteyen 18-25 yaş aralığındaki gençler başvurularını gideceği şehrin yurt müdürlüğüne en az bir gün öncesinden rezervasyon yoluyla yapabiliyor. Öğrenci şartının aranmadığı uygulamada bir kişi, aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 3 gece kalabiliyor.



    DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI
    15 milyar liralık Türkiye Aile Destek Programının ilk ödemeleri yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye aile destek ödemeleri başladı" paylaşımında bulundu. Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanacak. Destek programının kapsamı genişletilmiş, destekten emekli ve çalışanların da faydalanması sağlanmıştı. Hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları ile esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanları, emekliler ve dul, yetim maaşı alanlar da programdan faydalanabilecek.



        FAHİŞ KİRA VE EV İÇİN İKİ FORMÜL
        AK Parti Hükümeti, yüksek kira artışlarının önüne geçmek için kiraları yüzde 25 artışla sınırlayan bir düzenleme yaptı. Ancak ev sahipleri yasal olmayan yollar, ikinci sözleşmeler imzalamak gibi yöntemlerle vatandaşa sıkıntı vermeye devam etti. Meclis'in tatile girmesi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına yayılan AK Parti milletvekillerine en çok iletilen konulardan biri de yüksek ev fiyatları ile kiralar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan son MYK toplantısında bu konu gündeme getirildi. MYK'da bu sorunlarını çözümü için iki formül gündeme getirildi. Bunlardan ilki büyükşehirlerin içinde ya da kentin hemen dışındaki atıl durumda olan kamu arazilerinin TOKİ'ye devredilmesi oldu. Buna göre TOKİ bu arazilerde hızla sosyal konutlar üreterek dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve taksitlerle satacak.



        GÜNDEME GELDİ
        İkinci formül ise Avrupa ve gelişmiş bazı ülkelerde olduğu gibi devletin kiralık sosyal konutlar üretmesi ve bunu düşük fiyatlarla vatandaşa kiralaması şeklinde belirlendi. Özel sektörün de böyle konutlar üretmesinin cazip hale getirilebileceği üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda bunları tek tek not aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sorunun çözümü için gerekli talimatları verdiği bildirildi.


        ULUSLARARASI TAŞIMA 820 BİN SEFERİ AŞTI
        Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının lojistik sektörüne olumsuz etkilerini atlatan Türkiye'nin uluslararası taşıma sayısı 820 bini aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yılın ilk yarısında kota artışıyla ilave geçiş belgesi sayısının 265 bine ulaştığını, Türkiye'den yapılan uluslararası taşımanın da 820 bin seferi aştığını bildirdi.

        AKKUYU'DA TSM DÖNEMİ BAŞLADI
        Akkuyu Nükleer A.Ş., TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalandığını, mevcut alt sözleşmeler kapsamında devam eden tüm işlerin TSM'ye devredileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali akkuyu NGS sahasındaki çalışmaların dört güç ünitesinin tümünde hızla devam ettiği belirtildi.

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