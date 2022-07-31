Gençler, ‘Seyahatsever’ projesi ile 81 ilde ücretsiz geziyor

Gençler Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını 'Seyahatsever' projesi sayesinde kolayca gezme fırsatı buluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 18-25 yaş arası gençler için hayata geçirilen uygulamayla ilgili, "Daha ilk haftada 20 bine yakın gencimizi ağırladık" dedi. 1 Eylül'e kadar ücretsiz olarak devam edecek uygulamadan 18-25 yaş arası tüm gençlerin istifade etmesini arzuladıklarını belirten Kasapoğlu, "İstiyoruz ki gençlerimiz Anadolu'muzun zenginliklerine yabancı kalmasın, güzel ülkemizi gezsin, yeni yerler keşfetsin, insanlar tanısın ve unutulmaz deneyimler yaşasın" diye konuştu. Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz dolaşabilmesi için 'GNS Müzekart'ı da uygulamaya koyduklarına işaret eden Kasapoğlu, "Gençler rotasını belirleyip yola çıkacak, 81 ildeki GSB yurtlarında misafir olarak konaklayabilecek ve 300'den fazla müze ve ören yerini de ücretsiz olarak ziyaret edebilecek" dedi.
BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
Seyahatı seven ve KYK yurtlarında ücretsiz kalarak Türkiye'nin değişik yörelerini gezmek isteyen 18-25 yaş aralığındaki gençler başvurularını gideceği şehrin yurt müdürlüğüne en az bir gün öncesinden rezervasyon yoluyla yapabiliyor. Öğrenci şartının aranmadığı uygulamada bir kişi, aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 3 gece kalabiliyor.
DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI
15 milyar liralık Türkiye Aile Destek Programının ilk ödemeleri yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye aile destek ödemeleri başladı" paylaşımında bulundu. Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanacak. Destek programının kapsamı genişletilmiş, destekten emekli ve çalışanların da faydalanması sağlanmıştı. Hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları ile esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanları, emekliler ve dul, yetim maaşı alanlar da programdan faydalanabilecek.