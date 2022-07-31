Gençler, ‘Seyahatsever’ projesi ile 81 ilde ücretsiz geziyor





GÜNDEME GELDİ

İkinci formül ise Avrupa ve gelişmiş bazı ülkelerde olduğu gibi devletin kiralık sosyal konutlar üretmesi ve bunu düşük fiyatlarla vatandaşa kiralaması şeklinde belirlendi. Özel sektörün de böyle konutlar üretmesinin cazip hale getirilebileceği üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda bunları tek tek not aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sorunun çözümü için gerekli talimatları verdiği bildirildi.



ULUSLARARASI TAŞIMA 820 BİN SEFERİ AŞTI

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının lojistik sektörüne olumsuz etkilerini atlatan Türkiye'nin uluslararası taşıma sayısı 820 bini aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yılın ilk yarısında kota artışıyla ilave geçiş belgesi sayısının 265 bine ulaştığını, Türkiye'den yapılan uluslararası taşımanın da 820 bin seferi aştığını bildirdi.



AKKUYU'DA TSM DÖNEMİ BAŞLADI

Akkuyu Nükleer A.Ş., TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalandığını, mevcut alt sözleşmeler kapsamında devam eden tüm işlerin TSM'ye devredileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali akkuyu NGS sahasındaki çalışmaların dört güç ünitesinin tümünde hızla devam ettiği belirtildi.