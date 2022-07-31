1 Ağustos zamlı asgari ücret hesaplara yatacak mı? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Asgari ücret hangi ay zamlı alınacak?

Asgari ücret zamlı maaşlar ağustos ayında milyonlarca kişinin gündemindeki yerini aldı. Asgari ücret 2022 yılı için net 5.500 liraya ulaştı. Şimdi ise çalışanlar zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? 2022 yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 1 Ağustos zamlı asgari ücret hesaplara yatacak mı? İşte merak edilenler!