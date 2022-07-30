Türkiye'nin 5G yolculuğu başladı! Daha yüksek hızlı internet deneyimi yolda

Türkiye'de yüksek hızlı internet imkanı sağlayacak 5G teknolojisinin yolculuğu İstanbul Havalimanı'nda başladı. Türkiye'deki üç büyük GSM operatörü tarafından havalimanında belirlenen alanda test amacıyla kullanılmaya başlanan 5G'yi, telefonu uyumlu olanlar deneyimleyebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'nda belirlenen bölgelerde 5G kapsaması ve altyapısı operatörlerimizce sağlanmış abonelere 5G sinyali verilmesi için gerekli ön hazırlıklar tamamdır" dedi. Bakan Karaismailoğlu, lansmanla beraber havalimanında kurulu olan 5G servisini, telefonu 5G destekli olan ve 5G'ye abone olmuş abonelerine kullandırmaya başladıklarını söyledi.







101 FARKLI SİSTEM VAR

İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu da İGA İstanbul Havalimanı olarak Türkiye'nin 5G yolculuğuna ev sahipliği yapmaktan çok mutluluk duyduklarını belirterek, havalimanında yapılan yolculuk deneyimlerinin en önemli unsurunun dijital altyapı olduğunu söyledi. Bunu İstanbul Havalimanı projesinin başından itibaren ele aldıklarını kaydeden Kalyoncu, "Birçok teknolojiyi yerlileştirerek bize özel hiçbir havalimanında olmayan yeni çözümler üreterek burada uyguladık" diye konuştu. Kalyoncu, havalimanında 101 farklı sistem bulunduğunu, burasının dünyada Pentagon'dan sonra bir çatı altındaki en büyük bina olduğunu kaydetti.







BABAYİĞİT OLMAYA ADAYIZ

■ TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ MURAT ERKAN: 5G'de de öncülüğümüzü sürdüreceğiz. Elimizi taşın altına koyuyoruz. 5G teknolojilerine geçişte de 'babayiğit' olmaya adayız.



İLKLERE IMZA ATIYORUZ

■ TÜRK TELEKOM CEO'SU ÜMIT ÖNAL: 5G konusundaki çalışmalarımız ve gerçekleştirdiğimiz ilklerle dünyada ve Türkiye'de 5G'nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstleniyoruz.



1 TRİLYONLUK EK GELİR

■ VODAFONE TÜRKIYE CEO'SU ENGIN AKSOY: Türkiye'nin 5G yarışında en önlerde olması gerekiyor. 15 yıllık teknolojik döngüde 1 trilyon liranın üzerinde gelir bekleniyor.

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