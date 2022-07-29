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    • Ekonomi
    • 29.07.2022 23:41
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    • 29.07.2022 23:41
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    Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz 2022 enflasyon beklentisi yüzde kaç?

    Enflasyon rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır. Ağustos ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte Temmuz ayı enflasyon oranı merak edilmeye başlandı. Bu nedenle Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, TEFE TÜFE 2022 Temmuz enflasyon oranı nedir? Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TÜİK TEFE TÜFE Temmuz 2022 enflasyon beklentisi yüzde kaç?

    Ağustos ayına yaklaşmamızla birlikte Temmuz ayı enflasyon oranları merakla beklenmeye başlandı. Ayın enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

    TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos saat 10:00'da açıklanacak.

    HAZİRAN AYINDA NE OLMUŞTU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

        TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

        2022 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.
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        Haberler Ekonomi Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz 2022 enflasyon beklentisi yüzde kaç?
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