Sağlık Bakanlığı yeni 27 bin sağlık personeli alımı için düğmeye bastı!

Kamuda yeni personel alımları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç işlerken, Sağlık Bakanlığı da yeni sağlık personeli alımı için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı kararına göre; Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yapacak. Eleman temininde güçlük çeken çeşitli birimlere yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman tabip, 7 bin 114 tabip, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 1 diş tabibi, 1 diyetisyen, 3 hemşire, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.
AKKUYU İÇİN 15 MİLYAR DOLAR
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) tamamlanması için yapacağı harcamaların 15 milyar dolarlık kısmını Türkiye'ye aktarmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Rus muhataplarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde Rusya'dan Türkiye'ye ilk etapta, Akkuyu NGS projesi kapsamında, 5 milyar dolar aktarıldı. Yatırım için ayrılan tutarın kalan kısmının gelecek hafta sonuna kadar Akkuyu Nükleer AŞ'nin Türkiye'deki banka hesabına geçmesi bekleniyor. Akkuyu NGS anlaşması 2010'da Rusya ile imzalanmıştı. 4 reaktörle toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması planlanıyor.
MEMURA SAKAL ARTIK SERBEST
Kamuda çalışan erkek memurun sakal bırakabilmesine izin veren yönetmelik güncellemesi yayımlandı. Mevzuata işlenen karara göre, erkek memurun her gün sakal tıraşı olmasını zorunlu kılan ibare, Danıştay tarafından iptal edildi. Kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesi'nin bu kararı Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'ne işlendi. Bu karar ile memurların sakal bırakmasının önündeki engel kaldırılmış oldu. Danıştay, 2020 yılında da mevzuatta yer alan "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir" ibaresinin iptaline karar vermişti. Fatma GÖKSU
- Ekonomi
- 30.07.2022 Gazete
Sağlık Bakanlığı yeni 27 bin sağlık personeli alımı için düğmeye bastı!
Kamuda yeni personel alımları hız kazandı. Sağlık Bakanlığı da 27 bin yeni sağlık personeli alımı için kolları sıvadı. İşte sizler için derlediğimiz 30 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...
Kamuda yeni personel alımları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç işlerken, Sağlık Bakanlığı da yeni sağlık personeli alımı için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı kararına göre; Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yapacak. Eleman temininde güçlük çeken çeşitli birimlere yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman tabip, 7 bin 114 tabip, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 1 diş tabibi, 1 diyetisyen, 3 hemşire, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.