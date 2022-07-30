Ordu, Giresun, Trabzon, Zonguldak... Fındık fiyatları kaç TL? 30 Temmuz il il fındık fiyatları listesi!

Türkiye'nin kuzeyine can veren gelir kalemlerinden biri olan fındık ile ilgili sorgulamalar başladı. Binlerce fındık sahibinin yanı sıra onları işlemek ve farklı ürünlerde kullanmak isteyen firmalar ve yurt dışındaki birçok şirket son seviyeler hakkında bilgi sahibi olmak üzere araştırmalarda bulunuyor. Peki, Fındık fiyatları açıklandı mı? 2022 fındık fiyatları kaç TL olacak? 28 Temmuz il il fındık fiyatları listesi! Ordu, Giresun, Trabzon, Zonguldak...
FINDIK FİYATLARI 2022 NE KADAR OLACAK?
2022 yılı için henüz güncel fındık fiyatları açıklanmadı.
2022 FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında üreticinin beklediği tarihi duyurdu; ''Bir de şu var. Vatandaşın araçlarıyla olsun, piyasadaki alışveriş hareketliliğine bakıyorum gayet iyi noktada. Maliyet enflasyonu noktasında bana göre işi yönetiyoruz. Şu anda bizim son yaptığımız zamlarla, vatandaşın cebine giren parada ciddi bir artış oldu...