FED faiz kararı ile güncel altın fiyatları ne kadar? 💸FED faiz kararı sonrası DOLAR, EURO kaç TL oldu?

Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından dolar, euro ve altında son durum merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu? İşte 27 Temmuz dolar, euro alış satış fiyatı...
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FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 75 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 2,25-2,50 aralığına çekmiş oldu. Fed Haziran ayı toplantısında da faizi 75 baz baz puan artırmış, bu faiz artışı 1994 yılından beri en yüksek faiz artırımı olarak kayıtlara geçmişti.
75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYORDU
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yatırımcılar yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği beklentisini koruyor.