FED faiz kararı ile güncel altın fiyatları ne kadar? 💸FED faiz kararı sonrası DOLAR, EURO kaç TL oldu?

Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından dolar, euro ve altında son durum merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu? İşte 27 Temmuz dolar, euro alış satış fiyatı...