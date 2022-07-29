Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı: İşte piyasalarsa son durum





PİYASALARDA GÜN SONU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 49,05 puan artarak 2.592,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,33 puan ve yüzde 0,29 değer kazancıyla 2.550,67 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.538,51, en yüksek 2.593,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,93 artışla 2.592,38 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,40, sanayi endeksi yüzde 2,25, hizmetler endeksi yüzde 1,22, teknoloji endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 62,45 puan ve yüzde 2,31 yükselişle 2.760,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü prim yaptı, 27'si geriledi. Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Şişecam, Ford Otosan ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.