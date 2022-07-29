Memur ve emekliler için Ocak artışı ipuçları geldi! İşte detaylar...

Milyonlarca memur ve emekli bu yılın ikinci zammını bu ay aldı. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yansıtıldı. Zamlı maaş ödemeleri de dün tamamlandı. Memurlar ve emekliler bir sonraki zammı Ocak ayında alacak. Merkez Bankası'nın dün enflasyon tahminini açıklamasıyla zam oranları için ipucu geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17.6 puanlık güncellemeyle yüzde 42.8'den yüzde 60.4'e yükselttik" dedi. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.68 olarak gerçekleşecek.







NASIL YANSIYACAK?

Ocak'ta 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin bu durumda zam oranı yüzde 12.68 olacak. Bu tahmin, memurlar ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmede belirlenen yüzde 8'lik zamma ilaveten enflasyon farkı alabileceğini ortaya koydu. Memurların ve emeklilerinin fark alabilmesi için bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Yüzde 12.68'lik tahmine göre memurlar ve memur emeklilerine yüzde 5.68 fark çıkacak. Bu durumda Ocak zammı yüzde 8 zam ve yüzde 5.68 enflasyon farkıyla yüzde 13.68'i bulacak.







EMEKLİYE EN AZ 3.500 TL

TAKVİM, bu oranlara göre yeni maaşları hesapladı. En düşük maaş, zam yüzde 13.68 olursa memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 350 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 909 liraya yükselecek. Taban aylık yüzde 12.68'lik zam tahminine göre, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 729 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 281 liraya çıkacak. Bu ay en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık ödemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zam tahmini gerçekleşirse en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 758 liraya yükselirken, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 274 lirayı bulacak, yine 3 bin 500 liraya tamamlanacak.

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