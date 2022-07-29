Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan önemli açıklamalar! Resesyondan etkilenmeyecek tek ülke: Türkiye

Tüm dünyada resesyonun konuşulduğunu belirten Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "IMF son olarak ülkelerin büyümesini aşağı doğru güncelledi. Herhalde Türkiye, yukarı doğru güncellenen ülkelerin başında geliyor. Böyle baktığımız zaman dünyada bütün ülkeler resesyon konuşurken, dünyada resesyonun konuşulmadığı tek ülke Türkiye. Müthiş bir potansiyel, üretim ve ihracat var" ifadelerini kullandı. Yılın üçüncü Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Kavcıoğlu, bir resesyon durumunda Türkiye'nin en az etkilenen ülkelerden olacağını dile getirdi. Türkiye'nin, dezavantajlarını kısa sürede olumluya çevireceğini söyleyen Kavcıoğlu, "Tüm dünya resesyondan etkilenecektir ama buna en az tepki verecek olan ülke Türkiye'dir" diye konuştu. Kavcıoğlu, uluslararası küresel fiyat artışları normale döndüğünde Türkiye ekonomisinin cari fazla verdiğinin görüleceğini ifade etti. Dünyadaki gelişmelerin etkilerini en aza indirmeye çalıştıklarını vurgulayan Kavcıoğlu, "Yıl sonu enflasyon hedefimizi verdik, onun altında bir noktada bekliyoruz" dedi. Enflasyonla ilgili ciddi tedbirler aldıklarını ve almaya devam edeceklerini vurgulayan Kavcıoğlu, aldıkları ve alacakları kararlarla yıl sonundan sonra enflasyonun hızlı şekilde aşağı doğru gelmesini beklediklerini söyledi.



2. ÇEYREKTE BÜYÜME % 7'Yİ GEÇECEK%

"Merkez Bankası tüm ödemelerini borçlarını rahatlıkla ödüyor, ödeyecek. Bunu karşılayacak güçte rezervlerimiz var" diyen Kavcıoğlu, yakında dijital para ile ilgili güzel haberler vereceklerini söyledi. İkinci çeyrek büyümesinin yüzde 7'nin üzerinde geleceğini ifade eden Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktası 2022 sonunda yüzde 60.4, 2023 sonunda yüzde 19.2 ve 2024 sonunda yüzde 8.8'dir" diye konuştu.

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