Bakıcı, temizlikçi gibi ev hizmetlerinde çalışanlara da emeklilik yolu açılıyor!

Bakıcı, temizlikçi gibi ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri, yeni asgari ücretle birlikte yükseldi. Prim tutarları çalışma süresine göre değişirken, isteyen çalışanlar primlerini tamamlayabilecek. İşte merak edilen soruların yanıtları:

1. Ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı yaptırılmak zorunda mı?

Evet, 1 gün de 10 gün de çalışsa sigorta yaptırılması şart. Evde çalıştırılan kişi için ödenecek primde çalışma süresine göre farklı bir uygulama söz konusu. Burada belirleyici, 1 ay içinde 10 günden az ya da fazla çalışması oluyor.

2. Primler neye göre belirleniyor?

Evinde 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranların, bu kişileri çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemeleri yeterli oluyor. Sigortalı çalışan isterse kendi prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası da yaptırabiliyor. Evde 10 gün ve üzerinde süreyle çalışanlar için ise çalıştıran kişi tarafından genel sağlık sigortası ve emekliliği de kapsayan sigorta yaptırılmak zorunda.

3. Ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar ne kadar prim ödeyecek?

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 808,88 lira (215,70 x 10 x % 37,5), 30 gün çalıştıranlar da 2.426,63 lira (215,70 x 30 x % 37,5) prim ödeyecek. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 5 puanlık indirim uygulanıyor. Böylece, 10 gün için 808,88 lira yerine 701,03 lira, 30 gün için 2.426,63 lira yerine 2.103,08 lira prim ödemek mümkün.

4. Eğer çalışan emekli ise ödenecek prim değişir mi?

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde çalıştırılan işçi emekli ise bu durumda 10 gün çalışanlar için 690,24 lira (215,70 x 10 x % 32), 30 gün çalışanlar için 2.070,72 lira (215,70 x 30 x % 32) sosyal güvenlik destek primi ödenmesi gerekiyor.

5. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştırılanlar için en kolay başvuru nasıl yapılacak?

Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay gerçekleştirilebilmesi için SMS ile de işlem yapılabiliyor. Öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC kimlik numarasını yazıp 5510 kısa mesaj servisine kendini "çalıştıran" olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini 5510 kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturması şart. Ayda 10 günden az çalışanların ayın farklı çalışma günleri için ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini her bir gün için ayrı SMS ile göndermesi gerekiyor.

6. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştıranların ödeyecekleri prim nasıl değişti?

Ayda 1 gün çalıştıranların 4,31 lira (215,70 TL x % 2), ayda 9 gün çalıştıranların 38,79 lira (4,31 TL x 9) iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemesi lazım.

7. Peki bu prim ödemesi nasıl yapılabilecek?

SGK'ya doğrudan ya da posta yoluyla, "www.turkiye.gov. tr" uygulamasından müracaat edenler banka aracılığıyla, SMS ile müracaat edenler cep telefonu faturaları ile ödeyebilecek.

8. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışan sigortalılar emeklilik primi yatırmak isterse ne kadar ödeyecek?

Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında 10 günden az çalışanlar isterlerse kendi primini ödeyebiliyor. Prime esas kazanç alt sınırına göre ödenecek aylık prim tutarı 2.103,08 lira (215,70 TL x 30 x % 32,5) olacak.

9. Emeklilik sigortası primi ödemek için ne gerekiyor?

Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli.

10 . Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların emeklilik primi yatırması için bir süre sınırı var mı?

Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek.

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