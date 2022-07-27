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    • Ekonomi
    • 27.07.2022 10:17
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    • 27.07.2022 10:43
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    Sahibinden'e soruşturma başlatıldı!

    Son dakika haberi! Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

    takvim.com.tr
    Sahibinden’e soruşturma başlatıldı!

    Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

    BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ
    Bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

    Kararda şu ifadelere yer verildi:

    "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

    Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi."

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