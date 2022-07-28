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    KOBİ'lere büyük destek! İşbirliği yap 10 milyon TL al

    KOBİ’lerin birbirleriyle ya da büyük işletmelerle yaptıkları işbirliği projelerine KOSGEB tarafından destek veriliyor. Geri ödemeli ve geri ödemesiz desteğin tutarı 10 milyon liraya kadar çıkıyor.

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    İşbirliği yap 10 milyon TL al

    Firmalar nakdi destek alarak işini büyütebiliyor. İşbirliği yaparak büyümek isteyenler için devreye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) İşbirliği Destek Programı giriyor.

    Bu kapsamda firmalara geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan desteğin yolu açılıyor.



    Program ile 2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor. Bunlardan İşletici Kuruluş Modeli, projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü bir ortaklık modeli. Bu modelde 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor.



    Proje Ortaklığı Modeli'nde ise proje ortaklarından her biri, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getiriyor. Bu modelde de 10 milyon liraya varan destek imkanı bulunuyor.



        NASIL YARARLANILIYOR?
        Programa KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif durumdaki gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler proje başvurusu yapabiliyor. Proje başvurusunda, işbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranıyor. Ancak orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterli. Ayrıca işletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekiyor.



        İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

        a) KAPASİTE, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,

        b) MÜŞTERİ istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

        c) ÜRÜN ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

        ç) PAZAR paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

        d) BECERİ ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri destekleniyor.

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        Haberler Ekonomi KOBİ'lere büyük destek! İşbirliği yap 10 milyon TL al
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