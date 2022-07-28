KOBİ'lere büyük destek! İşbirliği yap 10 milyon TL al

Firmalar nakdi destek alarak işini büyütebiliyor. İşbirliği yaparak büyümek isteyenler için devreye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) İşbirliği Destek Programı giriyor.
Bu kapsamda firmalara geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan desteğin yolu açılıyor.
Program ile 2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor. Bunlardan İşletici Kuruluş Modeli, projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü bir ortaklık modeli. Bu modelde 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor.
Proje Ortaklığı Modeli'nde ise proje ortaklarından her biri, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getiriyor. Bu modelde de 10 milyon liraya varan destek imkanı bulunuyor.