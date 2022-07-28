KOBİ'lere büyük destek! İşbirliği yap 10 milyon TL al





NASIL YARARLANILIYOR?

Programa KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif durumdaki gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler proje başvurusu yapabiliyor. Proje başvurusunda, işbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranıyor. Ancak orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterli. Ayrıca işletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekiyor.