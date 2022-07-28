İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı Haziran ayında 5 milyon 996 bin yolcu trafiğiyle Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Avrupa Havalimanları Konseyi'nin raporuna göre, Avrupa'daki havaalanlarında yolcu trafiği 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 247 artarken, İstanbul Havalimanı 2019'a göre en iyi toparlanmayı gösteren havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı, Haziran ayında yolcu sayısını yüzde 115.4 artırdı. Haziran'da 5 milyon 996 bin yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'da birinci olan İstanbul Havalimanı'nı, sırasıyla Londra, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Madrid ve Barselona havalimanları izledi.
75 MİLYONA UÇUYOR
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'nin bu yıl 75 milyona yakın yolcu taşıyacağını söyledi. THY'nin yenilenen online alışveriş sitesi Shop&Miles'ın tanıtımında konuşan Bolat, İstanbul Havalimanı'ndaki filo ve kapasitelerini iki katına çıkarabilecek potansiyellerinin bulunduğunu vurguladı. Bolat, "Bu potansiyelimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
75 MİLYONA UÇUYOR
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'nin bu yıl 75 milyona yakın yolcu taşıyacağını söyledi. THY'nin yenilenen online alışveriş sitesi Shop&Miles'ın tanıtımında konuşan Bolat, İstanbul Havalimanı'ndaki filo ve kapasitelerini iki katına çıkarabilecek potansiyellerinin bulunduğunu vurguladı. Bolat, "Bu potansiyelimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.