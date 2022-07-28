81 ilde konut hamlesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarının müjdesini verdi.
Bakan Kurum, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi önümüzdeki ay itibariyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız" diye konuştu.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kaderine terk ettiği Ankarpark ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, Ankara için dertli olan hiç kimsenin Ankapark'ın bu durumuna müsaade etmeyeceğini belirterek, "Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine göz yummanızı anlayamıyoruz" ifadesini kullandı.
Bakan Kurum, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi önümüzdeki ay itibariyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız" diye konuştu.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kaderine terk ettiği Ankarpark ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, Ankara için dertli olan hiç kimsenin Ankapark'ın bu durumuna müsaade etmeyeceğini belirterek, "Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine göz yummanızı anlayamıyoruz" ifadesini kullandı.