Öğretmene zam yapıldı! Ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri arttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ücretli çalışan öğretmen ve usta öğreticilere verdiği müjde hayata geçti. Ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde artış yapıldı.



EN AZ 5.740 TL ÖDENECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek. Böylece öğretmenlerin gelirleri artırılacak.



Müjdeyi geçtiğimiz hafta duyuran Başkan Tayyip Erdoğan, şu bilgileri vermişti:



"Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kursu öğreticilerine her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız. Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin, usta öğreticinin ve Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret 3 bin 400 liradan yüzde 68 artışla 5 bin 740 liraya yükselmektedir. Usta öğreticilerimizin 40 saat üzerinden alacakları ücret de 4 bin 500 liradan yüzde 64 artışla 7 bin 400 liraya çıkmaktadır."



Haftada 30 saat derse girenin alacağı ücret yüzde 68 artışla 5 bin 740 liraya ulaşacak. 40 saat derse giren de 7 bin 400 lira alacak.