4C maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 28 Temmuz Emekli sandığı tahsis no ödeme günü! Emekli memur maaş farkı yattı mı?

Temmuz yaı başında TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. 2022 zamlı emekli maaşları da böylelikle belli oldu. Gözler zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihte! Peki, 4C Emekli Sandığı maaş farkı ne zaman yatacak? 4C emekli maaş farkı yattı mı? İşte emekli memur maaş farkı ödeme takvimi!
TEMMUZ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.
Buna göre;
Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,
2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,
3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.
Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL oldu.