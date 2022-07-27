İngiliz Rolls-Royce’un yeni CEO’su Tufan Erginbilgiç oldu!

İngiliz Rolls-Royce, Tufan Erginbilgiç'in Rolls-Royce Holdings Plc'nin CEO'su olarak atandığını duyurdu. Erginbilgiç, görevi mevcut CEO Warren East'ten 1 Ocak 2023 itibarıyla devralacak. Rolls- Royce Yönetim Kurulu Başkanı Anita Frew, "Erginbilgiç çok uluslu kuruluşlarda yüksek performanslı bir kültür yönetme ve yatırımcılara sonuçlar sunma becerisiyle, önemli başarılar elde eden ekipleri yönetmiş bir lider. Kapsamlı bir stratejik ve operasyonel deneyime sahip olan Erginbilginç, havacılık uzay da dahil olmak üzere güvenlik açısından kritik sektörlerin yanı sıra, düşük karbon teknolojilere geçişin sunduğu zorluklar ve ticari fırsatlar konusunda oldukça deneyimli" dedi. Tufan Erginbilgiç ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Mühendislik alanındaki mükemmelliği ve yenilikçi teknolojileri ile şirketin uzun yıllar boyunca oluşturduğu pazar konumlarının tam potansiyelini sunmaya, büyüme yolunda adım atmaya kararlıyım." Atama sonrası Rolls-Royce'un Londra Borsası'ndaki hisseleri yüzde 1.4 yükseldi.