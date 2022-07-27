Kadınlar Buluşmaları'nın ikinci etabın yeni durağı; İzmir, Adana ve Diyarbakır’ın ardından Kocaeli oldu!

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 11 ili kapsayan Marmara Bölgesi'nde Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 36 bin 847 kadın girişimciye 3.4 milyar lira finansman sağlandığını, Türkiye genelinde ise 131 bin 787 kadın girişimcinin 14.4 milyar liralık destekten yararlandığını duyurdu. Kocaeli'de gerçekleşen Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları toplantısında konuşan Arslan, "Üniversite mezunu, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimcilere yönelik Genç Girişimci Kredimizi, 350 bin lira limitli ve 60 aya kadar vade fırsatıyla sunuyoruz" dedi. Halkbank olarak kadın girişimci sayısının ve kadın istihdamının artırılması adına çalışmalara yıl boyunca devam edileceğini bildiren Arslan, "Buluşmalarımızda kadın girişimcilerimiz ile bir araya gelerek onları yüreklendirdik ve hayallerinin gerçekleşmesine destek olduk. Üreten Kadınlar Akademisi ile girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve her an bilgiye ulaşabilmeleri adına dijital ortamda bilgi akışı sağladık" diye konuştu.
5G İSTANBUL HAVALIMANI İLE BAŞLIYOR
5G teknolojisi 29 Temmuz Cuma günü ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlanacak. 3 operatör daha önce İstanbul Havalimanı'nda ortak altyapı hizmeti vermeye başlarken, cuma günü yapılacak lansmanla birlikte operatörler 5G alanında kabiliyetlerini sergileyecekler. İlk aşamada ticari olarak değil, test amaçlı faaliyete geçecek olan şebeke ile telefonu 5G'ye uyumlu olanlar da havalimanında 5G deneyimi yaşayabilecek. Havalimanında yolcuların telefonlarında 5G ibaresi şimdiden görülmeye başlarken, 5G ile internet hızında da devrim yaşanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "4.5G ve 5G'nin daha fazla insana ulaşması için çalışmalar sürüyor. 5G ile ilgili 29 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda lansman yapacağız. 5G'ye sahip bir havalimanına kavuşmuş olacağız" demişti. Barış ŞİMŞEK
GERÇEK DEĞİL LEGO
Danimarkalı oyuncak şirketi Lego, bu kez Lamborghini Sian FKP 37'nin gerçek boyutlusunu üretti. 400 binden fazla parçadan oluşan otomobilin geliştirme aşaması 5.370, üretim aşaması ise 3.290 saat sürdü. 15 tasarım, mühendislik ve inşaat uzmanı tarafından hayata geçirilen araç, yaklaşık 224 günde tamamlandı. Bu model için özel olarak kalıplanmış 20'si de dahil olmak üzere 154 farklı LEGO Technic parçası kullanıldı. 1:1 ölçekli model 6 Ekim'e kadar İtalya Sant'Agata Bolognese'deki Lamborghini Otomobil Müzesi'nde sergilenecek. Görenleri hayran bırakan Lego otomobil büyük ilgi görüyor.
ENGELLİLERE EĞİTİM DESTEĞİ ARTTIRILDI
Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için bin 164 liradan bin 513 liraya, grup eğitimi için 326 liradan 424 liraya çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
MESLEK LİSELİYE 14.474 TL DESTEK
Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları tespit edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; öğrenciler için sağlanan destek tutarı alanlara göre değişirken, en az 8 bin 378, en çok 14 bin 474 lira olacak.