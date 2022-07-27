Kadınlar Buluşmaları'nın ikinci etabın yeni durağı; İzmir, Adana ve Diyarbakır’ın ardından Kocaeli oldu!





GERÇEK DEĞİL LEGO

Danimarkalı oyuncak şirketi Lego, bu kez Lamborghini Sian FKP 37'nin gerçek boyutlusunu üretti. 400 binden fazla parçadan oluşan otomobilin geliştirme aşaması 5.370, üretim aşaması ise 3.290 saat sürdü. 15 tasarım, mühendislik ve inşaat uzmanı tarafından hayata geçirilen araç, yaklaşık 224 günde tamamlandı. Bu model için özel olarak kalıplanmış 20'si de dahil olmak üzere 154 farklı LEGO Technic parçası kullanıldı. 1:1 ölçekli model 6 Ekim'e kadar İtalya Sant'Agata Bolognese'deki Lamborghini Otomobil Müzesi'nde sergilenecek. Görenleri hayran bırakan Lego otomobil büyük ilgi görüyor.



ENGELLİLERE EĞİTİM DESTEĞİ ARTTIRILDI

Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için bin 164 liradan bin 513 liraya, grup eğitimi için 326 liradan 424 liraya çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.



MESLEK LİSELİYE 14.474 TL DESTEK

Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları tespit edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; öğrenciler için sağlanan destek tutarı alanlara göre değişirken, en az 8 bin 378, en çok 14 bin 474 lira olacak.

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