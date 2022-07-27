530 bini aşkın kamu çalışanını yakından ilgilendiren sözleşmelere ilişkin düzenlemenin Ekim'de Mecliste olması bekleniyor





KAPSAM BELİRLENECEK

Çalışmalarda değişik formüller ortaya çıkmaya başladı. Özellikle kamu hizmetinin devamı ve kalitesinin artması ile ilgili tedbirler de alınacak. Kamuda çok sayıda sözleşmeli statü bulunuyor. Bunlar tek tek ele alınarak kapsam da belirlenmiş olacak. Çalışmada özellikle sosyal ve mali hakların kadrolu personel ile eşitlenmesi söz konusu olacak. Çalışma tamamlandıktan sonra sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunları çözüme kavuşturulacak. Ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan sözleşmeli personel özellikle eş durumundan yer değiştirme hakları istiyor.