530 bini aşkın kamu çalışanını yakından ilgilendiren sözleşmelere ilişkin düzenlemenin Ekim'de Mecliste olması bekleniyor

530 bini aşkın kamu çalışanının gözü-kulağı sözleşmelilere ilişkin düzenlemeye çevrildi. Sözleşmeliler için oluşturulan çalışma grubu konuyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlanan çalışma memur konfederasyonlarıyla da görüşülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şeklini alacak düzenlemenin Meclis sürecinin ise Ekim ayında başlaması bekleniyor.
KAPSAM BELİRLENECEK
Çalışmalarda değişik formüller ortaya çıkmaya başladı. Özellikle kamu hizmetinin devamı ve kalitesinin artması ile ilgili tedbirler de alınacak. Kamuda çok sayıda sözleşmeli statü bulunuyor. Bunlar tek tek ele alınarak kapsam da belirlenmiş olacak. Çalışmada özellikle sosyal ve mali hakların kadrolu personel ile eşitlenmesi söz konusu olacak. Çalışma tamamlandıktan sonra sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunları çözüme kavuşturulacak. Ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan sözleşmeli personel özellikle eş durumundan yer değiştirme hakları istiyor.
YÜKSELME İMKANI
Düzenleme ile sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Böylece kademe ve derece ilerlemişi haklarına sahip olabilecekler. Bunun yanında izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Bunun dışında kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak.