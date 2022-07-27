OBASE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? OBASE ne zaman işlem görecek? Borsa kodu...

OBASE halka arz ne zaman? OBASE borsada ne zaman işlem görecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. OBASE halka arz için 28-29 Temmuz'da talep toplama süreci başlıyor. YatırımcılarOBASE halka arz eşit mi, oransal mı araştırıyor. İşte yatırımcıların merak ettiği sorular ve cevaplar!
OBASE HALKA ARZ NE ZAMAN?
Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin halka arzı 28- 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
OBASE HALKA ARZ EŞİT Mİ?
Obase halka arzınn dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak belirlendi.