Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında: Yıl sonuna kadar yüzde 3,5-4,00 seviyelerine çıkarması bekleniyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edilirken, eylül toplantısında bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.
Piyasalarda, bankanın politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 3,5-4,00 seviyelerine çıkarması öngörülüyor.
''TOPLANTIDA, BİLANÇO KÜÇÜLTMENİN DE BELİRLENEN TAKVİME GÖRE DEVAM EDECEĞİNİN BELİRTİLEBİLİR''
Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede Fed'in faizleri 75 baz puan artıracağı öngörüsünde bulundu.
Toplantıda, enflasyonu düşürmenin en önemli öncelik olduğunun vurgulanacağını dile getiren Levy, bilanço küçültmenin de belirlenen takvime göre devam edeceğinin belirtilebileceğini aktardı.
FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey de piyasaların haftalardır 75 baz puanlık bir artırımı düşündüğünü ve ani bir değişiklik beklemediğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Fed toplantısından önce 50 baz puanlık artırım fikrini ortaya atan en son banka olduğunu dile getirdi.
Fed'in agresif artışlarla faiz oranlarını nötr denilen seviyelere çıkardığını söyleyen FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey, ''İlerde kıvılcım çıkaracak aksiyonlara daha az ihtiyaç olacak gibi gözüküyor." dedi.