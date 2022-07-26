SUPER COİN nedir, geleceği ne? SUPER COİN neden yükseliyor, düşer mi? SUPERFARM COİN analizi ve yorumları

Öncelikle SuperFarm'ın kurucularına bakalım; Elliot Wainman, SuperFarm'ın kurucu ortağı ve CEO'sudur. Wainman, Amerikalı ve kripto blog yazarıdır. SuperFarm platformu resmi olarak 21 Mart 2021'de piyasaya sürüldü. İşte detaylar...

SUPERFARM (SUPER COİN) NEDİR?

Herhang bir kod yazımı yapılmadan NFT tasarlanmasını basitleştirmek adına dizayn edilmiş bloklar arası bir mali (DeFi) sözleşmedir. Proje, pazar yerini ve çiftliği kullanıcıların kurallarıyla ortaya çıkarmak için yenilikçi bir dizi araç içeriyor.

SuperFarm, herhangi bir programlama dili bilmeye gerek kalmadan NFT olarak basarak her tokene fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Proje, NFT yaratıcılarını, koleksiyoncularını ve tüccarlarını, herkes için açık ve erişilebilir bir NFT pazarına katılmaya teşvik ediyor.

Kullanıcılar, özelleştirilebilir kurallarla çiftliklerini oluşturmak ve ayrıca teşviklerini ayarlamak için görsel araçları kullanabilir. SuperFarm ayrıca NFT'lerin yaratılmasına, onlar için madeni paraların yetiştirilmesine ve yeni ERC-20 jetonlarının yapılmasına ve ayrıca video oyunlarına NFT'lerin bağlanmasına izin verir. Çiftlikler, likidite sağlayıcıları için ödüller sağlayabilir ve ayrıca uzun vadeli hisseleri artırır ve kamu hizmetleri ile NFT'ler aracılığıyla proje hizmetlerine erişim sağlar.