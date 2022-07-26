SUPER coindeki yükseliş trendi gündem oldu. 2021 senesinde Binance borsası üzerinde listelenen bu coin uzun bir aranın ardından ilk kez böylesi bir yükseliş sergiledi. Bu noktada kripto para takipçileri internet arama motorlarında SUPER COİN hakkında sorgulamalar yapmaya başlandı. Peki SUPER COİN nedir, geleceği ne? SUPER COİN neden yükseliyor, düşer mi? SUPERFARM COİN analizi ve yorumları
Öncelikle SuperFarm'ın kurucularına bakalım; Elliot Wainman, SuperFarm'ın kurucu ortağı ve CEO'sudur. Wainman, Amerikalı ve kripto blog yazarıdır. SuperFarm platformu resmi olarak 21 Mart 2021'de piyasaya sürüldü. İşte detaylar...
SUPERFARM (SUPER COİN) NEDİR?
Herhang bir kod yazımı yapılmadan NFT tasarlanmasını basitleştirmek adına dizayn edilmiş bloklar arası bir mali (DeFi) sözleşmedir. Proje, pazar yerini ve çiftliği kullanıcıların kurallarıyla ortaya çıkarmak için yenilikçi bir dizi araç içeriyor.
SuperFarm, herhangi bir programlama dili bilmeye gerek kalmadan NFT olarak basarak her tokene fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Proje, NFT yaratıcılarını, koleksiyoncularını ve tüccarlarını, herkes için açık ve erişilebilir bir NFT pazarına katılmaya teşvik ediyor.
Kullanıcılar, özelleştirilebilir kurallarla çiftliklerini oluşturmak ve ayrıca teşviklerini ayarlamak için görsel araçları kullanabilir. SuperFarm ayrıca NFT'lerin yaratılmasına, onlar için madeni paraların yetiştirilmesine ve yeni ERC-20 jetonlarının yapılmasına ve ayrıca video oyunlarına NFT'lerin bağlanmasına izin verir. Çiftlikler, likidite sağlayıcıları için ödüller sağlayabilir ve ayrıca uzun vadeli hisseleri artırır ve kamu hizmetleri ile NFT'ler aracılığıyla proje hizmetlerine erişim sağlar.
SuperFarm aynı zamanda kripto platformları ve video oyunları endüstrisi arasında bir bağlantı olarak kabul edilir, çünkü amacı aynı zamanda AAA oyunlarında kullanılan tahsil edilebilir jetonları desteklemektir. SuperFarm platformundaki takas edilemeyen jetonlar, kullanıcıların oyuna erişmesine ve oyunda sınırlı sayıda ürün elde etmesine izin verecek.
İlk finansman turunda proje, Bitcoin.com, Spark Digital Capital, Solidity Ventures, Animoca Brands ve kripto dünyasından diğer büyük şirketlerden 1,1 milyon dolar topladı.
SUPER, SuperFarm'ın yardımcı programı ERC-20 belirtecidir. Platformdaki stake, yönetişim, NFT düşüşleri ve ücretler için kullanılır. Kullanıcıların ayrıca çiftliklerini oluşturmak için en az 100.000 SÜPER jetona sahip olmaları gerekir. Bu koşul, başlatılan çiftliklerin ve NFT'lerin kalitesini sağlamak için belirlenmiştir. Jeton toplam 999 milyon arza sahip ve şu anda dolaşımda 357 milyon jeton var.
SUPER COİN FİYAT TAHMİNİ
SuperFarm'ın 2022'nin geri kalanı için fiyat tahminleri itibariyle farklı görüşler var. Bazı analistler 0,21 dolara doğru bir yükseliş bekliyor. Bazı uzmanlar da, SuperFarm'ın gelecekteki fiyatı konusunda daha karamsar ve Aralık ayındaki 0,022 ABD dolarının altındaki rakamlara atıfta bulunuyorlar.