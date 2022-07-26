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    • Ekonomi
    • 26.07.2022 17:28
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    • 26.07.2022 17:28
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    THY duyurdu: Bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

    THY, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

    THY o kararı uzattı

    Türk Hava Yolları (THY), Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

    THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Ekonomi THY duyurdu: Bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
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