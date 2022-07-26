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    Emekliye zam farkı! %41.69'luk artışla en az 1788 TL! Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

    Memur emeklilerine Temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz’da ödenecek. Kimi emekliler 1, kimileri de 2 ya da 3 aylık zam farkı alacak. Maaşını aylık alana en az bin 788, 3 aylık fark alacaklara en düşük 5 bin 365 lira ödenecek...

    Çığıl Ön Yener
    Emekliye zam farkı

    Emekliler maaş zamlarına birbiri ardına kavuşuyor.



    SSK emeklilerine 17 Temmuz'da başlayan yüzde 42.35 zamlı maaş ödemeleri bugün tamamlanacak.



    Bağ-Kur emeklileri de yüzde 42.35 artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını dün almaya başlarken; memur emeklilerine ise zam farkı verilecek.



        6.4 MİLYARLIK ÖDEME
        Beklenen ödeme takvimi dün açıklandı. Buna göre; Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Perşembe günü yapılacak.



        Bu tarihte ödenecek zam farklarının toplam tutarı 6 milyar 447 milyon 227 bin lira olacak.



        Buna göre, aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan 'Mayıs- Haziran-Temmuz' döneminde aylık alanlara, Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 'Haziran-Temmuz- Ağustos' döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, 'Temmuz-Ağustos- Eylül' döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.



            EN AZ 1.788 TL FARK
            Yüzde 41.69'luk Temmuz zammıyla en düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 lira 79 kuruştan 6 bin 78 lira 20 kuruşa çıktı.



            En düşük maaşta bin 788 lira 41 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 788 lira 41 kuruş zam farkı yatırılacak.



            KİM, NE KADAR FARK ALACAK?

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            Haberler Ekonomi Emekliye zam farkı! %41.69'luk artışla en az 1788 TL! Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...
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