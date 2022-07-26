Emekliye zam farkı! %41.69'luk artışla en az 1788 TL! Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

- Ekonomi
- 26.07.2022 Gazete
6.4 MİLYARLIK ÖDEME
Beklenen ödeme takvimi dün açıklandı. Buna göre; Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Perşembe günü yapılacak.
Bu tarihte ödenecek zam farklarının toplam tutarı 6 milyar 447 milyon 227 bin lira olacak.
Buna göre, aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan 'Mayıs- Haziran-Temmuz' döneminde aylık alanlara, Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 'Haziran-Temmuz- Ağustos' döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, 'Temmuz-Ağustos- Eylül' döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.
En düşük maaşta bin 788 lira 41 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 788 lira 41 kuruş zam farkı yatırılacak.