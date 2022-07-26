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    • Ekonomi
    • 26.07.2022 07:31
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    • 26.07.2022 07:40
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    Başkan Erdoğan'ın verdiği KYK müjdesiyle ilgili flaş gelişme: Borcunu ödeyenler için formül aranıyor!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği KYK müjdesinin ardından gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi. KYK borcu için yasal düzenleme bekleniyor. Buna gençler sadece anaparayı ödeyecek. 26 milyar liralık borç yükü kalkacak. Borcunu ödeyenler için formül aranıyor.

    KYK borcunu ödeyenler için formül aranıyor!

    Dört gözle beklenen haber sonrası borç sorgulaması yapan borcunu ödemek isteyen gençler düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için borcun tamamını gördü.



    Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak. Borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor.



    Yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Gençler düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sadece anaparayı ödeyecekler. Gençlerin omuzlarından 26 milyar liranın üzerinde bir yük kalkmış olacak. Konu ile ilgili ayrıntıları Bakanlar Nebati ve Kasapoğlu tarafından yapılacak.



        26 MİLYAR LİRALIK YÜK KALKACAK
        Başkan Erdoğan'ın müjdeli açıklamasının ardından anapara dışındaki farkın tahsil edilmemesi ve askıya alınması için il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi. Sabah'ta yer alan habere göre, düzenlemeyle kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kalkacak.



        ÖDEME PLANI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
        Edinilen bilgilere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

        Borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu ifade ediliyor.

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        Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'ın verdiği KYK müjdesiyle ilgili flaş gelişme: Borcunu ödeyenler için formül aranıyor!
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