Bakan Karaismailoğlu İstanbul'a 3 metro hattının hizmete açılacağını söyledi

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'da 260 kilometrelik işleyen bir metro hattı var. Biz bakanlık olarak 103 kilometre metro hattı yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bunlardan 3 tanesini açıp hizmete sunacağız" dedi. İstanbul Kağıthane'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Hattı'nın İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının Eylül sonuna doğru açılacağını kaydetti. Yıl sonuna doğru hattın tamamını devreye almayı planladıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de içinden geçecek olan metro hattımızda hummalı bir çalışma var. Aynı dönemde açacağımız metrolardan bir tanesi de Kadıköy- Pendik hattını Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacağımız hat" şeklinde konuştu.