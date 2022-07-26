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    Bakan Karaismailoğlu İstanbul'a 3 metro hattının hizmete açılacağını söyledi

    Bakan Karaismailoğlu, Eylül sonu-Ekim başı gibi İstanbul’da 3 metro hattını hizmete açacaklarını söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    İstanbulluya müjde

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'da 260 kilometrelik işleyen bir metro hattı var. Biz bakanlık olarak 103 kilometre metro hattı yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bunlardan 3 tanesini açıp hizmete sunacağız" dedi. İstanbul Kağıthane'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Hattı'nın İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının Eylül sonuna doğru açılacağını kaydetti. Yıl sonuna doğru hattın tamamını devreye almayı planladıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de içinden geçecek olan metro hattımızda hummalı bir çalışma var. Aynı dönemde açacağımız metrolardan bir tanesi de Kadıköy- Pendik hattını Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacağımız hat" şeklinde konuştu.



    KYK'YA YENİ DÜZENLEME GELİYOR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği öğrenim kredisi müjdesi sonrası gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi. Yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve faiz, ÜFE farkı silinecek. Sadece anapara ödenecek. Gençlerin omuzlarından 26 milyar liranın üzerinde bir yük kalkmış olacak. Borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağının üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Fatma GÖKSU



    İKİNCİ ELE STOK DENETİMİ
    Ticaret Bakanlığı, 'ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna' yönelik şikayetler üzerine harekete geçti. Ankara'da söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alındı.



        SERVİS GELİRLERİ 5.3 MİLYARA ULAŞTI
        Vodafone Türkiye, 2022-2023 mali yılına ait ilk çeyrek (Nisan- Haziran 2022) sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri, bu dönemde 5.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 24.8 milyonu aşarken, toplam mobil abone sayısı 27.8 milyona ulaştı. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, makro koşulların global ölçekte zorlaştığı bir dönemde, Türkiye'ye yatırımlarını artırarak devam ettiklerini vurguladı. Aksoy, "Mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz 5.3 milyar lira olarak gerçekleşti. İyilik için teknoloji vizyonumuz çerçevesinde bugüne kadar reel değeri 104.3 milyon lira olan 16 projeye destek olduk" dedi.

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        Haberler Ekonomi Bakan Karaismailoğlu İstanbul'a 3 metro hattının hizmete açılacağını söyledi
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