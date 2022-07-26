Bakan Karaismailoğlu İstanbul'a 3 metro hattının hizmete açılacağını söyledi

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'da 260 kilometrelik işleyen bir metro hattı var. Biz bakanlık olarak 103 kilometre metro hattı yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bunlardan 3 tanesini açıp hizmete sunacağız" dedi. İstanbul Kağıthane'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Hattı'nın İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının Eylül sonuna doğru açılacağını kaydetti. Yıl sonuna doğru hattın tamamını devreye almayı planladıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de içinden geçecek olan metro hattımızda hummalı bir çalışma var. Aynı dönemde açacağımız metrolardan bir tanesi de Kadıköy- Pendik hattını Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacağımız hat" şeklinde konuştu.
KYK'YA YENİ DÜZENLEME GELİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği öğrenim kredisi müjdesi sonrası gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi. Yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve faiz, ÜFE farkı silinecek. Sadece anapara ödenecek. Gençlerin omuzlarından 26 milyar liranın üzerinde bir yük kalkmış olacak. Borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağının üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Fatma GÖKSU
İKİNCİ ELE STOK DENETİMİ
Ticaret Bakanlığı, 'ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna' yönelik şikayetler üzerine harekete geçti. Ankara'da söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alındı.