10 yıl çalışana tazminat! İşinden kendi isteği ile sebepsiz ayrılanlar kıdem tazminatı alıyor

İşinden kendi isteği ile sebepsiz ayrılanlar yasalarımıza göre kıdem tazminatı alamıyor. Ancak bazı istisnalar da var. Bunlardan biri de emeklilik için yaş haricinde prim ve yıl şartını tamamlamış olmak. Ancak burada da bir tarih gündeme geliyor. O da 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce ve sonra emeklilik hak etme şartları farklı olduğu için, tazminat alma durumu farklı hesaplanıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar en az 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurduklarında yaş hariç emeklilik hakkını elde ediyor. Dolayısıyla bu gün 3600 günü yani 10 yıllık primi olan bir çalışan eğer son işyerinde de en az 1 yıl çalışmış ise SGK'dan bir yazı alarak kıdem tazminatını talep edebiliyor ve kendi isteği ile ayrılabiliyor. 8 Eylül 1999 sonrasında 20 Nisan 2008'e kadar sigortalı olanlar için emeklilik şartları 7000 gün ve erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaş. Kısmi emeklilik için ise 25 yıl ve 4500 gün gerekiyor. Tazminatı alabilme durumu ancak 7000 günü tamamladığında ya da 25 yıl ve 4500 günü olduğunda ortaya çıkıyor.



YASA ŞARTLARI BELİRLİYOR

Tazmınat şartları:

Sebepsiz çıkartılmak.

Haklı fesih ile ayrılması.

Askerlik için ayrılmak.

Emeklilik için ayrılmak.

Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak

Kadının evlendikten sonra 1 yıl içinde ayrılması.

İşçinin ölümü.

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