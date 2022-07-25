Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Üniversitede bazı bölümleri tercih etmek burs kazandırıyor! 5.500 TL'ye varan aylık burs imkanı

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi çarşamba günü başlıyor. Üniversitede bazı bölümleri tercih etmek maaş kadar burs kazandırıyor. 5 bin 500 liraya varan aylık burs imkanı bulunuyor.

    Ceyda Karaaslan
    Maaş gibi burs

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi çarşamba günü başlıyor. Tercih yapmadan önce iyi araştırma yapmak önem taşıyor. Bazı bölümleri tercih edenlere aylık nakdi burs imkanı bulunuyor:



    ✔DERİ MÜHENDİSLİĞİ: Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile YÖK arasında yapılan iş birliği gereğince üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler net asgari ücret kadar (5 bin 500 lira), 20-60 bin arasında yer alan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 70'i oranında (3 bin 850 lira), 60-100 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50'si kadar (2 bin 750 lira) karşılıksız burs alabilecek ve iş garantisinden faydalanabilecek.



    ✔ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ: Tekstil ve hazır giyim ihracatçı birlikleri, üniversite sınavında ilk 20 binde yer alan ve ilk 5 tercihinden birinde tekstil mühendisliğini seçerek bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere 5 bin 500 lira burs verecek. Türkiye genelinde 14 tekstil mühendisliği bölümüne kayıt yaptıracak toplam 463 öğrencinin tamamı da bu burstan yararlanabilecek.



        ✔MADEN, JEOLOJİ, JEOFİZİK VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİKLERİ: TİM Maden Sektör Kurulu ile YÖK iş birliği kapsamında, madencilikle ilgili bölümleri seçenlerden, YKS başarı sıralaması İstanbul ve Ankara üniversiteleri için ilk 65 bin, Anadolu üniversitelerinde okuyanlar için ilk 100 bin olanlara burs verilecek. İlk 50 binde yer alanlara asgari ücret, 50 bin ile 65 bin arasında yer alanlara ise asgari ücretin yarısı tutarında destek sağlanacak.



        ✔2 YENİ BÖLÜM: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bir alt şirketi olan TP-OTC açık deniz sondaj teknolojileri ile açık deniz tabanı uygulamaları programlarına yerleşen öğrencilere 12 ay kesintisiz 3 bin lira burs verecek.



        YÖK BURSU KİMLERE VERİLECEK?
        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise devlet üniversitelerinde biyoloji, kimya, fizik ve matematik ile yapay zeka mühendisliği programlarına yerleşenlere aylık bin lira destek bursu verecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yaz spor okullarıyla renkli tatil
        Haberler Ekonomi Üniversitede bazı bölümleri tercih etmek burs kazandırıyor! 5.500 TL'ye varan aylık burs imkanı
            SON DAKİKA