Üniversitede bazı bölümleri tercih etmek burs kazandırıyor! 5.500 TL'ye varan aylık burs imkanı





✔DERİ MÜHENDİSLİĞİ: Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile YÖK arasında yapılan iş birliği gereğince üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler net asgari ücret kadar (5 bin 500 lira), 20-60 bin arasında yer alan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 70'i oranında (3 bin 850 lira), 60-100 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50'si kadar (2 bin 750 lira) karşılıksız burs alabilecek ve iş garantisinden faydalanabilecek.