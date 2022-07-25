Aile Destek Programında müjde! Çalışan ve emekliler de yararlanabilecek

4 milyon haneye 15 milyar lira destek sağlayacak Aile Destek Programı'nın kapsamına çalışan ve emekliler de alındı. Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapılacak.

MÜJDEYİ BAKAN YANIK VERDİ

İhtiyaç sahiplerinin dört gözle beklediği Türkiye aile destek paketinin kapsamı genişletildi. Müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi.

Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek.

PROGRAMIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları ile esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanları, SSK emeklileri, BAĞKUR emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri ve SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri de 'Türkiye Aile Destek Programı'ndan faydalanabilecek.

ÇALIŞAN VE EMEKLİLER DE DESTEK ALACAK

Hükümet sosyal yardımın şemsiyesini genişletti. Elektrikten, doğalgaza, eğitimden sağlığa, doğum yardımına kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 50'ye yakın düzenli yardım programına eklenen Türkiye Aile Destek Programının kapsamı genişletildi.