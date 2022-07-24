Bağkur emekli maaş farkı neden yatmadı? 4a, 4b, 4c 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? 4A,4B SSK Bağkur ZAMLI temmuz maaşları yattı mı?

4A,4B SSK Bağkur ZAMLI temmuz maaşları yatmaya devam ederken halen parasını almamış olanlar ve maaş farkı bekleyenler araştırmalara koyuldu. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla memur ve emeklilere zam yapıldı. Zamlı maaşlarının büyük bir kısmı yattı. Tahsis numarasına göre yapılan ödemeler devam ediyor. Peki 4A,4B SSK Bağkur ZAMLI temmuz maaşları yattı mı? Bağkur emekli maaş farkı neden yatmadı? 4a, 4b, 4c 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?