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    • Ekonomi
    • 25.07.2022 09:44
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    • 25.07.2022 09:44
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    Bağkur emekli maaş farkı neden yatmadı? 4a, 4b, 4c 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? 4A,4B SSK Bağkur ZAMLI temmuz maaşları yattı mı?

    4A,4B SSK Bağkur ZAMLI temmuz maaşları yattı mı? Bağkur emekli maaş farkı neden yatmadı? 4a, 4b, 4c 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? soruları milyonlarca emekli ve memur tarafından sıklıkla aratıyor. Gündemde yer alan soruların yanıtları en detaylarıyla haberimizde yer alıyor. TÜİK'in 4 Haziran günü açıkladığı enflasyon rakamları sonrası zamlı emekli maaşları da netlik kazandı. Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında arttı. İşte SSK ve Bağ-Kur 4A,4B,4C Emekli maaş farkları ödeme tarihleri...

    4A,4B SSK BAĞKUR ZAMLI TEMMUZ MAAŞLARI YATTI MI?

    4A,4B SSK Bağkur ZAMLI temmuz maaşları yatmaya devam ederken halen parasını almamış olanlar ve maaş farkı bekleyenler araştırmalara koyuldu. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla memur ve emeklilere zam yapıldı. Zamlı maaşlarının büyük bir kısmı yattı. Tahsis numarasına göre yapılan ödemeler devam ediyor. Peki 4A,4B SSK Bağkur ZAMLI temmuz maaşları yattı mı? Bağkur emekli maaş farkı neden yatmadı? 4a, 4b, 4c 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?

    4A,4B SSK BAĞKUR ZAMLI TEMMUZ MAAŞLARI YATTI MI?

    Zamlı maaşlar 17 Temmuz'da hesaplara geçmeye başladı.

    Bağ-Kur emekli maaşları için ödeme takvimi;

    Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

    Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

    SSK emekli maaşları için ödeme takvimi;

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

        14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NASIL HESAPLANIR?

        1-14 Temmuz 2022 öğretmen maaş farkı yani 14 günlük maaş farkı, memur maaşlarına yansıtılan %41,69 oranındaki zam miktarının 14 günlük kısmı kadar olacak. Örneğin 3000 TL maaş farkı alan bir memura 1400 TL maaştan farkı yatırılacak. Peki bu hesaplama nasıl yapılıyor? Bu hesaplamada maaş 30 güne bölünüyor ardından bir günlük zam bulunuyor 14 ile çarpılarak maaş farkı hesaplanıyor.
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        Haberler Ekonomi Bağkur emekli maaş farkı neden yatmadı? 4a, 4b, 4c 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? 4A,4B SSK Bağkur ZAMLI temmuz maaşları yattı mı?
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