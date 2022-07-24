Bağkur emekli maaş farkı neden yatmadı? 4a, 4b, 4c 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? 4A,4B SSK Bağkur ZAMLI temmuz maaşları yattı mı?

4A,4B SSK Bağkur ZAMLI temmuz maaşları yatmaya devam ederken halen parasını almamış olanlar ve maaş farkı bekleyenler araştırmalara koyuldu. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla memur ve emeklilere zam yapıldı. Zamlı maaşlarının büyük bir kısmı yattı. Tahsis numarasına göre yapılan ödemeler devam ediyor. Peki 4A,4B SSK Bağkur ZAMLI temmuz maaşları yattı mı? Bağkur emekli maaş farkı neden yatmadı? 4a, 4b, 4c 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?
4A,4B SSK BAĞKUR ZAMLI TEMMUZ MAAŞLARI YATTI MI?
Zamlı maaşlar 17 Temmuz'da hesaplara geçmeye başladı.
Bağ-Kur emekli maaşları için ödeme takvimi;
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
SSK emekli maaşları için ödeme takvimi;
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,