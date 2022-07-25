İnternetten tatil dolandırıcılığının sayısı arttı! Dikkat bunları kontrol etmeden rezervasyon yaptırmayın

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat satın alınan mecranın, TÜRSAB üyesi seyahat acentesi belgesine sahip olmasının önemine işaret ederek, şöyle konuştu: "TÜRSAB üyesi sitelerde bulunması gereken acente sicil numarasıyla, 'tursab. org.tr' web sayfamızdaki doğrulama bölümünden bu işletmelerin gerçek seyahat acentesi olup olmadığını kontrol etmeleri, sahte rezervasyon tehlikesini büyük oranda ortadan kaldırıyor. Vatandaşlarımızın, işletme belgesiz seyahat acenteliği faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşlarca mağdur olmaması adına seyahat planlamalarını yaparken, TÜRSAB hologramı ve QR kodu olan ve kayıtlı, gerçek seyahat acentelerinden hizmet almalarını tavsiye ediyoruz." Vatandaşların dolandırılmaları halinde, ellerindeki belge ya da kanıt unsuru olabilecek materyallerle, öncelikle suç duyurusunda bulunmalarını tavsiye eden Bağlıkaya, belgesiz acentelerin TÜRSAB'a intikal ettirilmesini istedi.