İnternetten tatil dolandırıcılığının sayısı arttı! Dikkat bunları kontrol etmeden rezervasyon yaptırmayın

Yazın tatil planı yapanlar dikkat! İnternetten tatil rezervasyonlarında dolandırıcılık olayları arttı. Yaz tatili hayallerinin hüsrana dönüşmemesi için sektör yetkilileri de vatandaşları uyardı, sitelerde ve ödeme işleminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
HAKKINIZI ARAYIN
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat satın alınan mecranın, TÜRSAB üyesi seyahat acentesi belgesine sahip olmasının önemine işaret ederek, şöyle konuştu: "TÜRSAB üyesi sitelerde bulunması gereken acente sicil numarasıyla, 'tursab. org.tr' web sayfamızdaki doğrulama bölümünden bu işletmelerin gerçek seyahat acentesi olup olmadığını kontrol etmeleri, sahte rezervasyon tehlikesini büyük oranda ortadan kaldırıyor. Vatandaşlarımızın, işletme belgesiz seyahat acenteliği faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşlarca mağdur olmaması adına seyahat planlamalarını yaparken, TÜRSAB hologramı ve QR kodu olan ve kayıtlı, gerçek seyahat acentelerinden hizmet almalarını tavsiye ediyoruz." Vatandaşların dolandırılmaları halinde, ellerindeki belge ya da kanıt unsuru olabilecek materyallerle, öncelikle suç duyurusunda bulunmalarını tavsiye eden Bağlıkaya, belgesiz acentelerin TÜRSAB'a intikal ettirilmesini istedi.
ÖDEME YAPARKEN UYANIK OLUN
"Ödeme adımlarında, şirket adı ile gördüğünüz ödeme kanalı adı birbirini tutuyor mu? Kontrol edin. EFT ya da havalede parayı tanımadığınız birinin IBAN hesabına göndermeniz isteniyorsa buna da dikkat edin" diyen Neredekal. com'un Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya da şirketin ETBİS'e üye olmasının önemli olduğuna değindi. Sivrikaya, sitenin alt kısmındaki ETBİS logolu QR kodunun kontrol edilebileceğini, kod okutularak bilginin doğrulanabileceğini söyledi.